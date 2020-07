Annabel Croft, ancienne joueuse de tennis britannique et actuelle consultante à la BBC, a livré une interview à Tennis 365, où elle a donné son avis sur l’US Open 2020, qui se jouera du 31 août au 13 septembre à New York. Elle estime que Murray aura un grand rôle à jouer sur le sol américain. « Certains d’entre nous qui ont vu Andy jouer la Bataille des Britanniques l’ont vu à un grand niveau. Son niveau de jeu était très fluide et je pense que s’il parvenait à maintenir le niveau au fil des matchs, il pourrait jouer un bon rôle dans le prochain US Open. Aucun joueur ne voudrait tomber sur Andy Murray au premier tour. »