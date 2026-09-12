Double tenante du titre à l’US Open, Aryna Sabalenka s’apprête à disputer une quatrième finale consécutive à Flushing Meadows. Ce samedi, à 22 heures (heure française), la Biélorusse retrouvera Elena Rybakina, qui lui succédera officiellement au sommet de la hiérarchie mondiale lundi.
En conférence de presse, dont les propos ont été rapportés par L’Équipe, son entraîneur Anton Dubrov a souligné l’évolution de sa joueuse, notamment sur le plan mental, depuis le début de sa carrière.
« Je dirais qu’elle est manifestement beaucoup plus mature. Tout comme elle a mûri sur le court, elle a beaucoup mûri en dehors. Elle a donc conscience de beaucoup de choses. Au début de sa carrière, elle pensait que ce qu’elle vivait ou la façon dont elle se comportait sur le court définissait sa personne. Alors que maintenant, elle fait la distinction : ‘OK, il y a une vie en dehors du terrain’. Elle a son caractère, qu’elle apporte en match et utilise comme une arme. Mais en même temps, cela ne signifie pas que si quelque chose ne va pas bien dans son tennis, c’est toute sa vie qui s’écroule. Cela rend beaucoup de choses plus faciles dans le travail avec elle. Quant à sa réussite ici, c’est parce qu’elle est amoureuse de New York (rires), je suppose. Et la première chose évidente, c’est que les courts durs correspondent le mieux à son jeu dans l’ensemble, à son style. C’est sa quatrième finale ici, et c’est pareil à l’Open d’Australie, avec quatre finales. »
Publié le samedi 12 septembre 2026 à 13:01