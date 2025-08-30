Le média Grec SDNA révélait début août que l’ATP 250 de Belgrade allait déménager du côté d’Athènes, avec l’appui de Novak Djokovic et de sa famille, qui organisent le tournoi.
Lors d’une interview accordée à Clay Tennis depuis l’US Open, le père et coach de Stefanos, Apostolos Tsitsipas, a réagi à cette magnifique nouvelle pour la Grèce qui n’avait plus accueilli de tournoi ATP depuis 1994.
« C’est génial ! Merci à Novak, qui a décidé d’amener son tournoi en Grèce, et on a accepté de l’organiser. Cette collaboration va être super intéressante et positive pour le tennis grec. C’est quelque chose de nouveau dans le calendrier », a déclaré « papa » Tsitsipas qui a également répondu aux critiques de Goran Ivanisevic visant son fils.
Publié le samedi 30 août 2025 à 16:27