Le média Grec SDNA révé­lait début août que l’ATP 250 de Belgrade allait démé­nager du côté d’Athènes, avec l’appui de Novak Djokovic et de sa famille, qui orga­nisent le tournoi.

Lors d’une inter­view accordée à Clay Tennis depuis l’US Open, le père et coach de Stefanos, Apostolos Tsitsipas, a réagi à cette magni­fique nouvelle pour la Grèce qui n’avait plus accueilli de tournoi ATP depuis 1994.

« C’est génial ! Merci à Novak, qui a décidé d’amener son tournoi en Grèce, et on a accepté de l’or­ga­niser. Cette colla­bo­ra­tion va être super inté­res­sante et posi­tive pour le tennis grec. C’est quelque chose de nouveau dans le calen­drier », a déclaré « papa » Tsitsipas qui a égale­ment répondu aux critiques de Goran Ivanisevic visant son fils.