« Je n’ai jamais vu un joueur aussi mal préparé de ma vie. Avec mon genou, je suis trois fois plus en forme que lui. C’est vraiment terrible », avait lâché Goran Ivanisevic lors de sa brève collaboration avec Stefanos Tsitsipas.
De nouveau entraîneur de son fils, Apostolos Tsitsipas a réagi à cette déclaration lors d’une interview avec Clay Tennis à l’US Open, où Stefanos a été éliminé dès le deuxième tour.
« Je n’ai pas aimé qu’il exprime ses opinions publiquement. Le public trouve peut‐être intéressant de savoir toutes ces choses, mais le plus important est de voir Stefanos bien jouer au tennis. Et c’est la responsabilité des membres de son équipe. Nous sommes des enseignants Les entraîneurs doivent créer un environnement propice au développement du joueur. »
Publié le vendredi 29 août 2025 à 23:48