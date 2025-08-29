AccueilUS OpenApostolos Tsitsipas répond à Goran Ivanisevic : "Je n'ai pas aimé qu'il...
Apostolos Tsitsipas répond à Goran Ivanisevic : « Je n’ai pas aimé qu’il exprime ses opinions publiquement »

« Je n’ai jamais vu un joueur aussi mal préparé de ma vie. Avec mon genou, je suis trois fois plus en forme que lui. C’est vrai­ment terrible », avait lâché Goran Ivanisevic lors de sa brève colla­bo­ra­tion avec Stefanos Tsitsipas.

De nouveau entraî­neur de son fils, Apostolos Tsitsipas a réagi à cette décla­ra­tion lors d’une inter­view avec Clay Tennis à l’US Open, où Stefanos a été éliminé dès le deuxième tour.

« Je n’ai pas aimé qu’il exprime ses opinions publi­que­ment. Le public trouve peut‐être inté­res­sant de savoir toutes ces choses, mais le plus impor­tant est de voir Stefanos bien jouer au tennis. Et c’est la respon­sa­bi­lité des membres de son équipe. Nous sommes des ensei­gnants Les entraî­neurs doivent créer un envi­ron­ne­ment propice au déve­lop­pe­ment du joueur. »

Publié le vendredi 29 août 2025 à 23:48

