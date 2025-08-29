Stefanos Tsitsipas ne s’est pas encore fait que des amis à la suite de sa défaite au deuxième tour de l’US Open face à l’Allemand, Daniel Altmaier. Battu en cinq sets alors qu’il faisait la course en tête à l’issue de troi­sième, le Grec, lors de la poignée de main au filet, a reproché à son adver­saire l’uti­li­sa­tion de ses services à la cuillère.

Interrogé à ce sujet après la rencontre, l’in­té­ressé a préféré calmer jeu tout en esti­mant, à raison, que ce coup faisait tout simple­ment partie du jeu.

« Je sais que parfois, dans le feu de l’ac­tion, on peut dire des choses qu’on n’ai­me­rait pas dire norma­le­ment. On le regrette après coup. Je pense que nous connais­sons tous ces discus­sions au filet ; je ne suis pas fan de ça. Même si j’avais perdu, je ne me serais pas lancé dans une discus­sion, car c’est juste l’effet de l’émo­tion du moment. Il faut se calmer, voir s’il réagit ou s’il campe sur ses posi­tions. Pour moi, ça me va. Je pense savoir ce que j’ai fait, et c’est tout. Ça fait partie du jeu. Je ne comprends toujours pas comment un joueur de tennis peut être offensé par un service à la cuillère, mais trouver complè­te­ment normal un amorti, alors que c’est essen­tiel­le­ment la même chose. »