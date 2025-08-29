Stefanos Tsitsipas ne s’est pas encore fait que des amis à la suite de sa défaite au deuxième tour de l’US Open face à l’Allemand, Daniel Altmaier. Battu en cinq sets alors qu’il faisait la course en tête à l’issue de troisième, le Grec, lors de la poignée de main au filet, a reproché à son adversaire l’utilisation de ses services à la cuillère.
Interrogé à ce sujet après la rencontre, l’intéressé a préféré calmer jeu tout en estimant, à raison, que ce coup faisait tout simplement partie du jeu.
« Je sais que parfois, dans le feu de l’action, on peut dire des choses qu’on n’aimerait pas dire normalement. On le regrette après coup. Je pense que nous connaissons tous ces discussions au filet ; je ne suis pas fan de ça. Même si j’avais perdu, je ne me serais pas lancé dans une discussion, car c’est juste l’effet de l’émotion du moment. Il faut se calmer, voir s’il réagit ou s’il campe sur ses positions. Pour moi, ça me va. Je pense savoir ce que j’ai fait, et c’est tout. Ça fait partie du jeu. Je ne comprends toujours pas comment un joueur de tennis peut être offensé par un service à la cuillère, mais trouver complètement normal un amorti, alors que c’est essentiellement la même chose. »
Publié le vendredi 29 août 2025 à 12:52