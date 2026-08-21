On appre­nait hier une bonne nouvelle concer­nant Carlos Alcaraz, qui confir­mait sa parti­ci­pa­tion à l’US Open d’une manière plutôt origi­nale, à la façon d’un trans­fert de foot­ball, aux côtés du célèbre jour­na­liste italien Fabrizio Romano.

Et c’est juste­ment un autre jour­na­liste italien qui vient d’apporter une infor­ma­tion encou­ra­geante, cette fois au sujet de Jannik Sinner. Sur le réseau social X, Gabriele Parpiglia, parti­cu­liè­re­ment bien informé sur la situa­tion de l’Italien, a annoncé que le numéro un mondial devrait s’envoler très prochai­ne­ment pour les États‐Unis.

Avevo giurato di non tornarci più. Sulla vicenda #sinner , intendo. Non ho amato quello che è successo dopo il mio primo scoop.

Poi però arri­vano le infor­ma­zioni. E il mestiere è questo.

A breve un annuncio 📣: Jannik volerà negli States.

Attenzione, però. Volare non significa… — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) August 21, 2026

Le jour­na­liste a toute­fois tenu à apporter une préci­sion impor­tante : prendre la direc­tion des États‐Unis ne signifie pas encore que Sinner parti­ci­pera bel et bien au tournoi. Mais il s’agit forcé­ment d’un signal positif pour ses suppor­ters, puisque cela laisse entendre que l’Italien n’a pas renoncé à l’idée de défendre ses chances sur les courts de Flushing Meadows.

Affaire à suivre…