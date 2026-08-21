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Apres Alcaraz, une très bonne nouvelle pour Jannik Sinner !

Par
Antoine Touchard
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On appre­nait hier une bonne nouvelle concer­nant Carlos Alcaraz, qui confir­mait sa parti­ci­pa­tion à l’US Open d’une manière plutôt origi­nale, à la façon d’un trans­fert de foot­ball, aux côtés du célèbre jour­na­liste italien Fabrizio Romano.

Et c’est juste­ment un autre jour­na­liste italien qui vient d’apporter une infor­ma­tion encou­ra­geante, cette fois au sujet de Jannik Sinner. Sur le réseau social X, Gabriele Parpiglia, parti­cu­liè­re­ment bien informé sur la situa­tion de l’Italien, a annoncé que le numéro un mondial devrait s’envoler très prochai­ne­ment pour les États‐Unis.

Le jour­na­liste a toute­fois tenu à apporter une préci­sion impor­tante : prendre la direc­tion des États‐Unis ne signifie pas encore que Sinner parti­ci­pera bel et bien au tournoi. Mais il s’agit forcé­ment d’un signal positif pour ses suppor­ters, puisque cela laisse entendre que l’Italien n’a pas renoncé à l’idée de défendre ses chances sur les courts de Flushing Meadows.

Affaire à suivre…

Publié le vendredi 21 août 2026 à 13:41

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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