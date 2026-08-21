On apprenait hier une bonne nouvelle concernant Carlos Alcaraz, qui confirmait sa participation à l’US Open d’une manière plutôt originale, à la façon d’un transfert de football, aux côtés du célèbre journaliste italien Fabrizio Romano.
Et c’est justement un autre journaliste italien qui vient d’apporter une information encourageante, cette fois au sujet de Jannik Sinner. Sur le réseau social X, Gabriele Parpiglia, particulièrement bien informé sur la situation de l’Italien, a annoncé que le numéro un mondial devrait s’envoler très prochainement pour les États‐Unis.
Le journaliste a toutefois tenu à apporter une précision importante : prendre la direction des États‐Unis ne signifie pas encore que Sinner participera bel et bien au tournoi. Mais il s’agit forcément d’un signal positif pour ses supporters, puisque cela laisse entendre que l’Italien n’a pas renoncé à l’idée de défendre ses chances sur les courts de Flushing Meadows.
Affaire à suivre…
Publié le vendredi 21 août 2026 à 13:41