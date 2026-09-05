Les surprises s’en­chaînent à l’US Open.

Quelques minutes après Taylor Fritz (10e mondial), renversé par Francisco Cerundolo, c’est au tour de Flavio Cobolli (6e mondial) de se faire éliminer.

L’Italien a été battu par le joueur belge de 21 ans, Alexander Blockx (34e mondial), au troi­sième tour ce samedi : 6–7(4), 6–3, 6–0, 6–3, en 2h48 de jeu.

One swing and it’s done ! 🔥



Alexander Blockx takes out No. 5 seed Cobolli 6–7(4), 6–3, 6–0, 6–3. pic.twitter.com/4dSFkrvXs2 — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026

Avec le forfait de Jannik Sinner, combiné aux élimi­na­tions précoces de Novak Djokovic, Felix Auger‐Aliassime, Alex de Minaur, Taylor Fritz et Flavio Cobolli, il ne reste plus que quatre joueurs du top 10 encore en lice : Alexander Zverev, Carlos Alcaraz (de retour de bles­sure), Daniil Medvedev et Ben Shelton.

Ex‐numéro 1 chez les juniors, Alexander Blockx démontre encore tout son poten­tiel avec cette deuxième victoire contre un top 10, la première en Grand Chelem.

Il affron­tera en huitièmes de finale l’Argentin Francisco Cerundolo pour conti­nuer de rêver.