Les surprises s’enchaînent à l’US Open.
Quelques minutes après Taylor Fritz (10e mondial), renversé par Francisco Cerundolo, c’est au tour de Flavio Cobolli (6e mondial) de se faire éliminer.
L’Italien a été battu par le joueur belge de 21 ans, Alexander Blockx (34e mondial), au troisième tour ce samedi : 6–7(4), 6–3, 6–0, 6–3, en 2h48 de jeu.
One swing and it’s done ! 🔥— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026
Alexander Blockx takes out No. 5 seed Cobolli 6–7(4), 6–3, 6–0, 6–3. pic.twitter.com/4dSFkrvXs2
Avec le forfait de Jannik Sinner, combiné aux éliminations précoces de Novak Djokovic, Felix Auger‐Aliassime, Alex de Minaur, Taylor Fritz et Flavio Cobolli, il ne reste plus que quatre joueurs du top 10 encore en lice : Alexander Zverev, Carlos Alcaraz (de retour de blessure), Daniil Medvedev et Ben Shelton.
Ex‐numéro 1 chez les juniors, Alexander Blockx démontre encore tout son potentiel avec cette deuxième victoire contre un top 10, la première en Grand Chelem.
Il affrontera en huitièmes de finale l’Argentin Francisco Cerundolo pour continuer de rêver.
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 22:09