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Après Djokovic, Auger‐Aliassime, De Minaur et Fritz, un 5e Top 10 prend la porte !

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis : Us Open 2024 - Flavio Cobolli - Italie

Les surprises s’en­chaînent à l’US Open. 

Quelques minutes après Taylor Fritz (10e mondial), renversé par Francisco Cerundolo, c’est au tour de Flavio Cobolli (6e mondial) de se faire éliminer. 

L’Italien a été battu par le joueur belge de 21 ans, Alexander Blockx (34e mondial), au troi­sième tour ce samedi : 6–7(4), 6–3, 6–0, 6–3, en 2h48 de jeu. 

Avec le forfait de Jannik Sinner, combiné aux élimi­na­tions précoces de Novak Djokovic, Felix Auger‐Aliassime, Alex de Minaur, Taylor Fritz et Flavio Cobolli, il ne reste plus que quatre joueurs du top 10 encore en lice : Alexander Zverev, Carlos Alcaraz (de retour de bles­sure), Daniil Medvedev et Ben Shelton. 

Ex‐numéro 1 chez les juniors, Alexander Blockx démontre encore tout son poten­tiel avec cette deuxième victoire contre un top 10, la première en Grand Chelem. 

Il affron­tera en huitièmes de finale l’Argentin Francisco Cerundolo pour conti­nuer de rêver. 

Publié le samedi 5 septembre 2026 à 22:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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