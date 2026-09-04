« S’ils ne font rien pour alléger le calendrier, nous verrons encore plus de blessures à l’avenir. Je vais personnellement m’accorder quelques pauses et manquer certains tournois », avait déclaré Carlos Alcaraz à l’issue de sa victoire au 2e tour de l’US Open.
Des propos forts, en forme de mise en garde, adressés aux dirigeants de l’ATP et qui ne sont pas passés inaperçus.
Interrogée à ce sujet en conférence de presse après sa qualification pour les huitièmes de finale, la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka a emboîté le pas de l’Espagnol en expliquant qu’elle serait également prête à faire l’impasse sur certains tournois obligatoires afin de préserver sa santé. La WTA est prévenue.
Aryna Sabalenka was asked about Carlos Alcaraz saying the tennis schedule is too demanding & he’s going to start taking long breaks, ‘If ATP & WTA are not gonna cut the mandatory events, we’ll have to sacrifice points & ranking position to protect our bodies’— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 4, 2026
“I would love to… pic.twitter.com/1eSda8jDlq
« J’aimerais beaucoup que le calendrier soit modifié, que l’on supprime les tournois obligatoires et que l’on laisse les joueurs décider ce qui est le mieux pour leur santé. C’est extrêmement intense. Surtout quand on joue au niveau de Carlos, qui est très régulier, c’est très éprouvant pour le corps. S’ils ne réduisent pas le nombre de tournois, nous devrons sacrifier des points, notre classement, peu importe, afin de préserver notre santé. Je pense que ce serait vraiment utile de la part de la WTA et de l’ATP d’alléger un peu le calendrier pour nous, afin de vraiment prendre soin de notre santé. »
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 23:13