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Après le gros coup de pres­sion de Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka prévient tout le monde : « S’ils ne réduisent pas le nombre de tournois… »

Par
Thomas S
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Tennis - Us open 2026 - ITF - New York -

« S’ils ne font rien pour alléger le calen­drier, nous verrons encore plus de bles­sures à l’avenir. Je vais person­nel­le­ment m’accorder quelques pauses et manquer certains tour­nois », avait déclaré Carlos Alcaraz à l’issue de sa victoire au 2e tour de l’US Open. 

Des propos forts, en forme de mise en garde, adressés aux diri­geants de l’ATP et qui ne sont pas passés inaperçus. 

Interrogée à ce sujet en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale, la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka a emboîté le pas de l’Espagnol en expli­quant qu’elle serait égale­ment prête à faire l’im­passe sur certains tour­nois obli­ga­toires afin de préserver sa santé. La WTA est prévenue. 

« J’aimerais beau­coup que le calen­drier soit modifié, que l’on supprime les tour­nois obli­ga­toires et que l’on laisse les joueurs décider ce qui est le mieux pour leur santé. C’est extrê­me­ment intense. Surtout quand on joue au niveau de Carlos, qui est très régu­lier, c’est très éprou­vant pour le corps. S’ils ne réduisent pas le nombre de tour­nois, nous devrons sacri­fier des points, notre clas­se­ment, peu importe, afin de préserver notre santé. Je pense que ce serait vrai­ment utile de la part de la WTA et de l’ATP d’alléger un peu le calen­drier pour nous, afin de vrai­ment prendre soin de notre santé. »

Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 23:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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