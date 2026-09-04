« S’ils ne font rien pour alléger le calen­drier, nous verrons encore plus de bles­sures à l’avenir. Je vais person­nel­le­ment m’accorder quelques pauses et manquer certains tour­nois », avait déclaré Carlos Alcaraz à l’issue de sa victoire au 2e tour de l’US Open.

Des propos forts, en forme de mise en garde, adressés aux diri­geants de l’ATP et qui ne sont pas passés inaperçus.

Interrogée à ce sujet en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale, la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka a emboîté le pas de l’Espagnol en expli­quant qu’elle serait égale­ment prête à faire l’im­passe sur certains tour­nois obli­ga­toires afin de préserver sa santé. La WTA est prévenue.

Aryna Sabalenka was asked about Carlos Alcaraz saying the tennis sche­dule is too deman­ding & he’s going to start taking long breaks, ‘If ATP & WTA are not gonna cut the manda­tory events, we’ll have to sacri­fice points & ranking posi­tion to protect our bodies’



“I would love to… pic.twitter.com/1eSda8jDlq — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 4, 2026

« J’aimerais beau­coup que le calen­drier soit modifié, que l’on supprime les tour­nois obli­ga­toires et que l’on laisse les joueurs décider ce qui est le mieux pour leur santé. C’est extrê­me­ment intense. Surtout quand on joue au niveau de Carlos, qui est très régu­lier, c’est très éprou­vant pour le corps. S’ils ne réduisent pas le nombre de tour­nois, nous devrons sacri­fier des points, notre clas­se­ment, peu importe, afin de préserver notre santé. Je pense que ce serait vrai­ment utile de la part de la WTA et de l’ATP d’alléger un peu le calen­drier pour nous, afin de vrai­ment prendre soin de notre santé. »