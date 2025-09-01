Quelques jours après avoir soutenu Daniil Medvedev, auteur d’un compor­te­ment limite face à Benjamin Bonzi au premier tour de l’US Open, Nick Kyrgios a volé au secours de Stefanos Tsitsipas, moqué après sa défaite deuxième tour à Flushing Meadows.

« Les gars, il a gagné plus de 30 millions de dollars (de gains en tour­nois, ndlr). Les détrac­teurs conti­nue­ront à détester tout en restant assis les mains dans le pantalon », a réagi l’Australien sur Instagram.

😭 Kyrgios ‘defen­ding’ Tsitsipas is not a turn that I expected pic.twitter.com/yBq9rvfsWF — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 31, 2025

Un message qui devrait faire plaisir à Tsitsipas, avec qui il a entre­tenu une rela­tion tendue après leur duel élec­trique à Wimbledon en 2022.