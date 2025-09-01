Quelques jours après avoir soutenu Daniil Medvedev, auteur d’un comportement limite face à Benjamin Bonzi au premier tour de l’US Open, Nick Kyrgios a volé au secours de Stefanos Tsitsipas, moqué après sa défaite deuxième tour à Flushing Meadows.
« Les gars, il a gagné plus de 30 millions de dollars (de gains en tournois, ndlr). Les détracteurs continueront à détester tout en restant assis les mains dans le pantalon », a réagi l’Australien sur Instagram.
Un message qui devrait faire plaisir à Tsitsipas, avec qui il a entretenu une relation tendue après leur duel électrique à Wimbledon en 2022.
Publié le lundi 1 septembre 2025 à 16:29