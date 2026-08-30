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Après Sinner, un ancien vain­queur du tournoi déclare forfait !

Par
Thomas S
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 08/04/2026 - Valentin Vacherot - Monaco

Même s’il ne faisait pas partie des préten­dants à la victoire finale, son forfait pour l’édi­trion 2026 de l’US Open est loin d’être anodin d’au­tant qu’il rejoint une liste assez impor­tante aux côtés de Sinner, Ruud, Fonseca, Humbert ou encore Davidovich Fokina.

Vainqueur de l’édi­tion 2014, Marin Cilic, actuel 81e joueur mondial, s’est donc retiré du Grand Chelem new‐yorkais, ce qui permet au Finlandais Virtanen, pour­tant forfait lors du dernier tour des quali­fi­ca­tions contre Grigor Dimitrov, d’in­té­grer le tableau principal. 

Publié le dimanche 30 août 2026 à 19:58

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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