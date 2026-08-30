Même s’il ne faisait pas partie des préten­dants à la victoire finale, son forfait pour l’édi­trion 2026 de l’US Open est loin d’être anodin d’au­tant qu’il rejoint une liste assez impor­tante aux côtés de Sinner, Ruud, Fonseca, Humbert ou encore Davidovich Fokina.

US Open update :

OUT : Cilic

IN : Virtanen (LL, will play against Rublev) — Entry List Updates (@EntryLists) August 30, 2026

Vainqueur de l’édi­tion 2014, Marin Cilic, actuel 81e joueur mondial, s’est donc retiré du Grand Chelem new‐yorkais, ce qui permet au Finlandais Virtanen, pour­tant forfait lors du dernier tour des quali­fi­ca­tions contre Grigor Dimitrov, d’in­té­grer le tableau principal.