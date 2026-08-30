Même s’il ne faisait pas partie des prétendants à la victoire finale, son forfait pour l’éditrion 2026 de l’US Open est loin d’être anodin d’autant qu’il rejoint une liste assez importante aux côtés de Sinner, Ruud, Fonseca, Humbert ou encore Davidovich Fokina.
US Open update :— Entry List Updates (@EntryLists) August 30, 2026
OUT : Cilic
IN : Virtanen (LL, will play against Rublev)
Vainqueur de l’édition 2014, Marin Cilic, actuel 81e joueur mondial, s’est donc retiré du Grand Chelem new‐yorkais, ce qui permet au Finlandais Virtanen, pourtant forfait lors du dernier tour des qualifications contre Grigor Dimitrov, d’intégrer le tableau principal.
Publié le dimanche 30 août 2026 à 19:58