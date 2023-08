Ce que redou­tait Caroline Garcia est encore arrivé. Éliminée dès le premier tour de l’US Open alors qu’elle y avait atteint le dernier carré en 2022, la Française va perdre gros.

Dans des propos accordés à L’Equipe, Arnaud Clément lui conseille de prendre une petite pause.

« Une idée, ça peut être de s’ar­rêter. Une semaine, quinze jours… Ces mauvaises passes peuvent avoir des causes diffé­rentes et ça peut être utile de se poser pour comprendre pour­quoi on ne gagne plus un match. L’erreur, c’est de se dire qu’on ne peut pas s’ar­rêter sur une série néga­tive parce que ça pour­rait être inter­prété comme un aveu de faiblesse. Mais conti­nuer à tout prix peut être plus destruc­teur », a prévenu l’ex‐numéro 10 mondial.