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Arnaud Clément sur la tenue de Carlos Alcaraz : « Je ne trouve pas cela normal. On est sur un court de tennis… »

Par
Thomas S
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« Je t’aime Carlos mais il faut ranger ce téton », avait commenté avec humour Eugénie Bouchard pendant le match d’Alcaraz face à Roman Safiullin au premier tour de l’US Open. 

En cause, la tenue trop ample de l’Espagnol qui lais­sait souvent appa­raître l’un de ses tétons pendant la rencontre.

Invité à réagir sur le plateau d’Eurosport, l’an­cien joueur fran­çais, Arnaud Clément, a estimé que c’était peut‐être un peu « too much ».

« Pour moi, ce n’est pas normal. On est sur un court de tennis. Il n’y a pas de problème, on peut jouer avec des débar­deurs, avec des tenues de diffé­rentes couleurs, mais on ne peut pas voir certaines partie du corps. Cela ne me choque pas, ça va, mais à un moment donné, je ne trouve pas cela normal. »

Publié le mercredi 2 septembre 2026 à 23:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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