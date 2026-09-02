« Je t’aime Carlos mais il faut ranger ce téton », avait commenté avec humour Eugénie Bouchard pendant le match d’Alcaraz face à Roman Safiullin au premier tour de l’US Open.

En cause, la tenue trop ample de l’Espagnol qui lais­sait souvent appa­raître l’un de ses tétons pendant la rencontre.

Invité à réagir sur le plateau d’Eurosport, l’an­cien joueur fran­çais, Arnaud Clément, a estimé que c’était peut‐être un peu « too much ».

« Pour moi, ce n’est pas normal. On est sur un court de tennis. Il n’y a pas de problème, on peut jouer avec des débar­deurs, avec des tenues de diffé­rentes couleurs, mais on ne peut pas voir certaines partie du corps. Cela ne me choque pas, ça va, mais à un moment donné, je ne trouve pas cela normal. »