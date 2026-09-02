« Je t’aime Carlos mais il faut ranger ce téton », avait commenté avec humour Eugénie Bouchard pendant le match d’Alcaraz face à Roman Safiullin au premier tour de l’US Open.
En cause, la tenue trop ample de l’Espagnol qui laissait souvent apparaître l’un de ses tétons pendant la rencontre.
Invité à réagir sur le plateau d’Eurosport, l’ancien joueur français, Arnaud Clément, a estimé que c’était peut‐être un peu « too much ».
« Pour moi, ce n’est pas normal. On est sur un court de tennis. Il n’y a pas de problème, on peut jouer avec des débardeurs, avec des tenues de différentes couleurs, mais on ne peut pas voir certaines partie du corps. Cela ne me choque pas, ça va, mais à un moment donné, je ne trouve pas cela normal. »
Publié le mercredi 2 septembre 2026 à 23:45