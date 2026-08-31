De passage en confé­rence de presse juste après sa défaite contre Stefanos Tsitsipas au premier tour de l’US Open, Arthur Fils semblait un peu sonné par la tour­nure des évènements.

Il faut dire que le Français menait 6–4, 5–2 avant de tota­le­ment perdre le fil de la rencontre et de s’in­cliner en quatre manches. Interrogé au sujet de cet énorme trou d’air, à la fois physique et tennis­tique, le protégé de Goran Ivanisevic a eu des mots forts.

Arthur Fils : « Une fois que l’énergie a baissé à la fin du deuxième set, je ne l’ai jamais retrouvée. À mon niveau, faire une telle erreur, c’est presque un manque de profes­sion­na­lisme (…) Il n’y a pas d’ex­cuse, je dois simple­ment travailler beau­coup plus dur. » — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) August 31, 2026

« Une fois que l’énergie a baissé à la fin du deuxième set, je ne l’ai jamais retrouvée. À mon niveau, faire une telle erreur, c’est presque un manque de profes­sion­na­lisme (…) Il n’y a pas d’ex­cuse, je dois simple­ment travailler beau­coup plus dur », a déclaré Arthur Fils dans des propos rapportés par nos confrères de L’Équipe.