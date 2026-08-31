De passage en conférence de presse juste après sa défaite contre Stefanos Tsitsipas au premier tour de l’US Open, Arthur Fils semblait un peu sonné par la tournure des évènements.
Il faut dire que le Français menait 6–4, 5–2 avant de totalement perdre le fil de la rencontre et de s’incliner en quatre manches. Interrogé au sujet de cet énorme trou d’air, à la fois physique et tennistique, le protégé de Goran Ivanisevic a eu des mots forts.
Arthur Fils : « Une fois que l’énergie a baissé à la fin du deuxième set, je ne l’ai jamais retrouvée. À mon niveau, faire une telle erreur, c’est presque un manque de professionnalisme (…) Il n’y a pas d’excuse, je dois simplement travailler beaucoup plus dur. »— Quentin Moynet (@QuentinMoynet) August 31, 2026
« Une fois que l’énergie a baissé à la fin du deuxième set, je ne l’ai jamais retrouvée. À mon niveau, faire une telle erreur, c’est presque un manque de professionnalisme (…) Il n’y a pas d’excuse, je dois simplement travailler beaucoup plus dur », a déclaré Arthur Fils dans des propos rapportés par nos confrères de L’Équipe.
Publié le lundi 31 août 2026 à 21:02