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Arthur Fils, battu dès le premier tour : « À mon niveau, faire une telle erreur, c’est presque un manque de professionnalisme »

Par
Thomas S
-
2016

De passage en confé­rence de presse juste après sa défaite contre Stefanos Tsitsipas au premier tour de l’US Open, Arthur Fils semblait un peu sonné par la tour­nure des évènements.

Il faut dire que le Français menait 6–4, 5–2 avant de tota­le­ment perdre le fil de la rencontre et de s’in­cliner en quatre manches. Interrogé au sujet de cet énorme trou d’air, à la fois physique et tennis­tique, le protégé de Goran Ivanisevic a eu des mots forts. 

« Une fois que l’énergie a baissé à la fin du deuxième set, je ne l’ai jamais retrouvée. À mon niveau, faire une telle erreur, c’est presque un manque de profes­sion­na­lisme (…) Il n’y a pas d’ex­cuse, je dois simple­ment travailler beau­coup plus dur », a déclaré Arthur Fils dans des propos rapportés par nos confrères de L’Équipe.

Publié le lundi 31 août 2026 à 21:02

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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