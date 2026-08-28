Récent vainqueur du Masters 1000 de Cincinnati, Arthur Fils s’avance logiquement comme l’un des prétendants à la victoire finale à l’US Open. Mais il y a un hic.
À 22 ans, le Français, souvent blessé lors des tournois du Grands Chelem, n’en a disputé que neuf au cours de sa carrière pour une seule qualification en deuxième semaine.
Une donnée qui incite Johanna Konta, consultante pour TNT Sports, à la prudence.
« Fils a atteint ce niveau en un temps record. Mais bien sûr, il y a eu toutes ces blessures, tous ces revers. Et le fait qu’il n’ait pas évolué au niveau des tournois du Grand Chelem depuis un certain temps. Wimbledon cette année était son premier Grand Chelem depuis longtemps. Il a à peine disputé de matchs de Grand Chelem. On ne sait donc pas vraiment où il en est sur ce niveau de jeu en cinq sets, mais il aborde ce Grand Chelem en bonne forme en ce moment. »
Publié le vendredi 28 août 2026 à 17:58