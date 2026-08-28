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Arthur Fils candidat au titre ? « Il a à peine disputé de matchs en Grand Chelem. On ne sait pas vrai­ment où il en est sur ce niveau de jeu en cinq sets »

Par
Thomas S
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Récent vain­queur du Masters 1000 de Cincinnati, Arthur Fils s’avance logi­que­ment comme l’un des préten­dants à la victoire finale à l’US Open. Mais il y a un hic.

À 22 ans, le Français, souvent blessé lors des tour­nois du Grands Chelem, n’en a disputé que neuf au cours de sa carrière pour une seule quali­fi­ca­tion en deuxième semaine. 

Une donnée qui incite Johanna Konta, consul­tante pour TNT Sports, à la prudence. 

« Fils a atteint ce niveau en un temps record. Mais bien sûr, il y a eu toutes ces bles­sures, tous ces revers. Et le fait qu’il n’ait pas évolué au niveau des tour­nois du Grand Chelem depuis un certain temps. Wimbledon cette année était son premier Grand Chelem depuis long­temps. Il a à peine disputé de matchs de Grand Chelem. On ne sait donc pas vrai­ment où il en est sur ce niveau de jeu en cinq sets, mais il aborde ce Grand Chelem en bonne forme en ce moment. »

Publié le vendredi 28 août 2026 à 17:58

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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