Récent vain­queur du Masters 1000 de Cincinnati, Arthur Fils s’avance logi­que­ment comme l’un des préten­dants à la victoire finale à l’US Open. Mais il y a un hic.

À 22 ans, le Français, souvent blessé lors des tour­nois du Grands Chelem, n’en a disputé que neuf au cours de sa carrière pour une seule quali­fi­ca­tion en deuxième semaine.

Une donnée qui incite Johanna Konta, consul­tante pour TNT Sports, à la prudence.

« Fils a atteint ce niveau en un temps record. Mais bien sûr, il y a eu toutes ces bles­sures, tous ces revers. Et le fait qu’il n’ait pas évolué au niveau des tour­nois du Grand Chelem depuis un certain temps. Wimbledon cette année était son premier Grand Chelem depuis long­temps. Il a à peine disputé de matchs de Grand Chelem. On ne sait donc pas vrai­ment où il en est sur ce niveau de jeu en cinq sets, mais il aborde ce Grand Chelem en bonne forme en ce moment. »