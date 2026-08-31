Fidèle à sa réputation, Benoît Maylin n’a pas mâché ses mots après la défaite surprise d’Arthur Fils face à Stefanos Tsitsipas dès le premier tour de l’US Open.
Annoncé parmi les prétendants à la victoire finale, le Français a réalisé son pire match depuis bien longtemps, et ce, au pire des moments.
Oh la claque.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 31, 2026
Elle est monumentale.
Comment expliquer cette défaite…
J’ai pas de mots.
Incompréhensible.
Arthur Fils dit qu’il pète le feu, et il coule physiquement.
Ah si, j’ai un mot : naufrage. pic.twitter.com/LDJpEqcnEu
« Oh la claque. Elle est monumentale. Comment expliquer cette défaite… J’ai pas de mots. Incompréhensible. Arthur Fils dit qu’il pète le feu, et il coule physiquement. Ah si, j’ai un mot : naufrage », a écrit notre confrère sur son compte Twitter alors qu’il voyait grand pour le numéro 1 tricolore pour ce dernier Grand Chelem de la saison.
Publié le lundi 31 août 2026 à 22:05