Fidèle à sa répu­ta­tion, Benoît Maylin n’a pas mâché ses mots après la défaite surprise d’Arthur Fils face à Stefanos Tsitsipas dès le premier tour de l’US Open.

Annoncé parmi les préten­dants à la victoire finale, le Français a réalisé son pire match depuis bien long­temps, et ce, au pire des moments.

Oh la claque.

Elle est monu­men­tale.

Comment expli­quer cette défaite…

J’ai pas de mots.

Incompréhensible.

Arthur Fils dit qu’il pète le feu, et il coule physi­que­ment.

Ah si, j’ai un mot : naufrage. pic.twitter.com/LDJpEqcnEu — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 31, 2026

« Oh la claque. Elle est monu­men­tale. Comment expli­quer cette défaite… J’ai pas de mots. Incompréhensible. Arthur Fils dit qu’il pète le feu, et il coule physi­que­ment. Ah si, j’ai un mot : naufrage », a écrit notre confrère sur son compte Twitter alors qu’il voyait grand pour le numéro 1 trico­lore pour ce dernier Grand Chelem de la saison.