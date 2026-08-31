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« Arthur Fils dit qu’il pète le feu, et il coule physi­que­ment. J’ai un mot : naufrage. C’est une claque monu­men­tale », lâche Benoît Maylin

Par
Thomas S
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Fidèle à sa répu­ta­tion, Benoît Maylin n’a pas mâché ses mots après la défaite surprise d’Arthur Fils face à Stefanos Tsitsipas dès le premier tour de l’US Open.

Annoncé parmi les préten­dants à la victoire finale, le Français a réalisé son pire match depuis bien long­temps, et ce, au pire des moments. 

« Oh la claque. Elle est monu­men­tale. Comment expli­quer cette défaite… J’ai pas de mots. Incompréhensible. Arthur Fils dit qu’il pète le feu, et il coule physi­que­ment. Ah si, j’ai un mot : naufrage », a écrit notre confrère sur son compte Twitter alors qu’il voyait grand pour le numéro 1 trico­lore pour ce dernier Grand Chelem de la saison. 

Publié le lundi 31 août 2026 à 22:05

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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