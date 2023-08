Pétri de crampes mais vain­queur en 5 sets de Tallon Griekspoor (tête de série 22), le Français confirme chaque jour qu’il a de l’am­bi­tion et du caractère.

Ce succès, le premier dans un tournoi du Grand Chelem à seule­ment 19 ans, est donc une nouvelle confir­ma­tion de son poten­tiel et de sa force mentale.

Sa prépa­ra­tion, l’ému­la­tion des jeunes Français, ses ambi­tions à l’US Open : Arthur Fils a répondu à nos ques­tions après sa première victoire en Grand Chelem. #USOpen pic.twitter.com/K3meegUdVS — FFT (@FFTennis) August 29, 2023

Au micro de la FFT, Arthur toujours très cool a décidé de prendre les choses comme elles viennent.

« Je suis content, je suis passé par un peu toutes les formes d’émo­tion. J’ai eu des crampes, j’ai été porté par la foule, il y a eu pas mal de choses dans ce match et je suis forcé­ment très content d’en sortir avec la victoire. Je me sens bien, j’ai pris pas mal d’ex­pé­rience à Roland et à Wim. Cela m’a aidé sur ce match et cela m’ai­dera sur les prochains. Donc je suis content et je ne mets pas de limites »