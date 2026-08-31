C’est bien évidem­ment l’une des affiches de la journée : l’entrée en lice de notre Français Arthur Fils, véri­table outsider de cet US Open après son récent titre à Cincinnati.

Interrogé au micro de RMC Sport dans l’émission « Bartoli Time », le Français s’est dit prêt à en découdre et en pleine forme après une très belle semaine d’entraînement durant laquelle il a pu se mesurer à quelques‐uns des meilleurs joueurs du monde.

Reste désor­mais à savoir si son physique tiendra sur la durée, lui qui n’a disputé que deux tour­nois du Grand Chelem au cours des deux dernières années. Fils préfère donc avancer match après match et ce premier tour parti­cu­liè­re­ment relevé face à Stefanos Tsitsipas devrait immé­dia­te­ment lui permettre de savoir où il en est.

« C’était une bonne expé­rience. C’est rare qu’on ait un peu de temps pour jouer sur le “Ashe” comme ça. Donc faire un set d’entraînement, c’était fran­che­ment cool. Puis j’ai fait une bonne semaine d’entraînement aussi. Je me suis entraîné avec de très bons joueurs comme Carlos (Alcaraz), Ben (Shelton), Brandon (Nakashima). C’était top. Je suis en pleine forme et prêt pour jouer à New York » a déclaré Arthur Fils.