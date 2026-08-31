C’est bien évidemment l’une des affiches de la journée : l’entrée en lice de notre Français Arthur Fils, véritable outsider de cet US Open après son récent titre à Cincinnati.
Interrogé au micro de RMC Sport dans l’émission « Bartoli Time », le Français s’est dit prêt à en découdre et en pleine forme après une très belle semaine d’entraînement durant laquelle il a pu se mesurer à quelques‐uns des meilleurs joueurs du monde.
Reste désormais à savoir si son physique tiendra sur la durée, lui qui n’a disputé que deux tournois du Grand Chelem au cours des deux dernières années. Fils préfère donc avancer match après match et ce premier tour particulièrement relevé face à Stefanos Tsitsipas devrait immédiatement lui permettre de savoir où il en est.
« C’était une bonne expérience. C’est rare qu’on ait un peu de temps pour jouer sur le “Ashe” comme ça. Donc faire un set d’entraînement, c’était franchement cool. Puis j’ai fait une bonne semaine d’entraînement aussi. Je me suis entraîné avec de très bons joueurs comme Carlos (Alcaraz), Ben (Shelton), Brandon (Nakashima). C’était top. Je suis en pleine forme et prêt pour jouer à New York » a déclaré Arthur Fils.
Publié le lundi 31 août 2026 à 10:44