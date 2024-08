Alors qu’aucun joueur fran­çais, hommes et femmes confondus, ne s’est qualifié pour le troi­sième tour de l’US Open (à l’ex­cep­tion de Jessica Ponchet qui a béné­ficié du forfait de Rybakina), l’heure est désor­mais au bilan après des Jeux Olympiques à domi­cile déjà catastrophiques.

Interrogé à ce sujet par nos confrères de RMC Sports, Arthur Fils, même s’il ne s’est pas montré très loquace, n’a pas hésité à quali­fier la pres­ta­tion géné­rale trico­lore de « très nul » tout en ne parve­nant pas à iden­ti­fier les raisons.

« C’est très nul. Je ne comprends pas non plus, je n’en sais rien », a lâché l’ac­tuel 24e joueur mondial, battu ce jeudi en quatre sets par le qualifié cana­dien et 143e, Gabriel Diallo.