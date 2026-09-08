Arthur Gea aurait pu devenir le premier lucky‐loser de l’histoire du tennis à se qualifier en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem.
Mais en huitièmes de finale contre Botic Van de Zandschulp (70e mondial), le Français de 21 ans s’est procuré une balle de match dans le tie‐break du troisième set, a servi pour le match à 5–4 dans la quatrième manche, et a même obtenu une balle de 4–2 dans le cinquième set, avant de finalement s’incliner au bout de 5h13 de combat (3−6, 6–7[0], 7–6[7], 7–6[3], 6–4).
Dans des propos relayés par L’Equipe après cette cruelle défaite, Arthur Gea s’est notamment exprimé sur la résistance physique de son adversaire.
« J’avoue que j’aurais pensé qu’il serait un peu plus fatigué à la fin. Je le voyais souffler beaucoup, beaucoup. Il était mort, je pense, à la fin. Mais il m’a surpris physiquement à tenir aussi longtemps. Après, par contre, je savais que c’est un joueur qui a l’habitude du circuit et je pense que n’importe quel joueur qui est en huitième (d’un Grand Chelem) peut tenir 5, 6, 7 heures s’il le faut. »
Pour son deuxième quart de finale en Grand Chelem (après l’US Open 2021), Botic Van de Zandschulp défiera Alexander Zverev.
Le Vauclusien se consolera lui avec une percée au classement mondial et une nouvelle position aux portes du top 50.
Publié le mardi 8 septembre 2026 à 08:31