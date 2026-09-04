Arthur Gea, lucky loser à la suite du retrait de Casper Ruud, n’en finit plus de nous étonner. Après son énorme semaine à Los Cabos, le Français remet ça à l’US Open et n’a fait qu’une bouchée de l’Américain Zachary Svajda.
Interrogé par nos confrères de L’Équipe après sa qualification, il a expliqué ne pas vouloir se projeter, même s’il avait forcément regardé le tableau et imaginait affronter au troisième tour la sensation espagnole Rafael Jodar. Ce dernier s’est finalement fait surprendre dès le premier tour par le Chinois Bu Yunchaokete, une élimination qui fait évidemment les affaires du Français.
« C’est clair que quand j’ai su que j’allais remplacer Casper… On ne peut pas se projeter, mais je savais qu’il y avait des joueurs à ma portée dans cette partie. J’attendais de jouer Rafael Jodar au troisième tour, mais j’ai vu qu’il s’était fait défoncer. Donc, ça m’arrange (sourire). Mais quel que soit l’adversaire, ce sera un gros match. À partir de ce stade, tout le monde joue très bien. Mais c’est clair qu’il y a un coup à jouer vu qu’il n’y a plus de tête de série. Moi, je vais en profiter au maximum et j’espère que ça va passer » a déclaré le Français.
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 10:12