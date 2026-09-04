Arthur Gea, lucky loser à la suite du retrait de Casper Ruud, n’en finit plus de nous étonner. Après son énorme semaine à Los Cabos, le Français remet ça à l’US Open et n’a fait qu’une bouchée de l’Américain Zachary Svajda.

Interrogé par nos confrères de L’Équipe après sa quali­fi­ca­tion, il a expliqué ne pas vouloir se projeter, même s’il avait forcé­ment regardé le tableau et imagi­nait affronter au troi­sième tour la sensa­tion espa­gnole Rafael Jodar. Ce dernier s’est fina­le­ment fait surprendre dès le premier tour par le Chinois Bu Yunchaokete, une élimi­na­tion qui fait évidem­ment les affaires du Français.

« C’est clair que quand j’ai su que j’allais remplacer Casper… On ne peut pas se projeter, mais je savais qu’il y avait des joueurs à ma portée dans cette partie. J’attendais de jouer Rafael Jodar au troi­sième tour, mais j’ai vu qu’il s’était fait défoncer. Donc, ça m’arrange (sourire). Mais quel que soit l’adversaire, ce sera un gros match. À partir de ce stade, tout le monde joue très bien. Mais c’est clair qu’il y a un coup à jouer vu qu’il n’y a plus de tête de série. Moi, je vais en profiter au maximum et j’espère que ça va passer » a déclaré le Français.