Et si Aryna Sabalenka perdait sa première place mondiale au clas­se­ment WTA ?

Alors qu’elle n’a plus quitté cette posi­tion depuis près de deux ans, le 6 octobre 2024, la double tenant du titre à l’US Open est direc­te­ment menacée par Elena Rybakina, qui a tout à gagner après avoir atteint le même stade de la compé­ti­tion qu’en 2025 (huitièmes de finale).

Se sentant en danger, la Biélorusse a reconnu qu’il était diffi­cile de rester concen­trée même s’il fait tout pour se déta­cher de la pression.

« Ils ne comprennent proba­ble­ment pas à quel point c’est diffi­cile, menta­le­ment et physi­que­ment, de main­tenir son niveau et de rester concen­trée, car dès qu’on commence à y penser, on perd le fil. Ils ne comprennent donc proba­ble­ment pas à quel point c’est dur menta­le­ment de ne pas se foca­liser là‐dessus et de se concen­trer en perma­nence sur l’amé­lio­ra­tion. Mais je m’en détache complè­te­ment, car ce ne sont que des conjec­tures. Je me concentre unique­ment sur moi‐même. J’essaie simple­ment de donner le meilleur de moi‐même à chaque match et, en gros, de me battre pour y arriver. Il y a toujours des scéna­rios possibles. Il y a toujours diffé­rentes statis­tiques qui circulent sur les réseaux sociaux, alors j’es­saie de m’en tenir complè­te­ment à l’écart. Au fond, c’est la même chose, car main­te­nant, cela dépend de moi, alors j’essaie simple­ment de contrôler ce que je peux. Quand cela échappe à mon contrôle, ça échappe à mon contrôle. Pourquoi devrais‐je y penser ? »