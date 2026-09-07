Et si Aryna Sabalenka perdait sa première place mondiale au classement WTA ?
Alors qu’elle n’a plus quitté cette position depuis près de deux ans, le 6 octobre 2024, la double tenant du titre à l’US Open est directement menacée par Elena Rybakina, qui a tout à gagner après avoir atteint le même stade de la compétition qu’en 2025 (huitièmes de finale).
Se sentant en danger, la Biélorusse a reconnu qu’il était difficile de rester concentrée même s’il fait tout pour se détacher de la pression.
« Ils ne comprennent probablement pas à quel point c’est difficile, mentalement et physiquement, de maintenir son niveau et de rester concentrée, car dès qu’on commence à y penser, on perd le fil. Ils ne comprennent donc probablement pas à quel point c’est dur mentalement de ne pas se focaliser là‐dessus et de se concentrer en permanence sur l’amélioration. Mais je m’en détache complètement, car ce ne sont que des conjectures. Je me concentre uniquement sur moi‐même. J’essaie simplement de donner le meilleur de moi‐même à chaque match et, en gros, de me battre pour y arriver. Il y a toujours des scénarios possibles. Il y a toujours différentes statistiques qui circulent sur les réseaux sociaux, alors j’essaie de m’en tenir complètement à l’écart. Au fond, c’est la même chose, car maintenant, cela dépend de moi, alors j’essaie simplement de contrôler ce que je peux. Quand cela échappe à mon contrôle, ça échappe à mon contrôle. Pourquoi devrais‐je y penser ? »
Publié le lundi 7 septembre 2026 à 13:33