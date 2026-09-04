En proie aux doutes depuis de longues semaines alors qu’elle n’a plus remporté de trophée depuis le mois de mars dernier, Aryna Sabalenka semble en mission depuis son arrivée à l’US Open.

Double tenante du titre, la numéro 1 mondiale, qui n’hé­site pas à reca­drer sèche­ment certains jour­na­listes en confé­rence de presse, s’est quali­fiée pour les huitièmes de finale sans perdre le moindre set.

Facile vain­queur de la 92e mondiale, Kamilla Rakhimova (6−3, 6–4), la Biélorusse a profité de l’in­ter­view d’après match sur le court pour faire un peu d’hu­mour alors qu’elle était inter­rogée sur son gros collier rempli de pierres brillantes.

Aryna Sabalenka spoke about her neck­lace after reaching the Round of 16 at the U.S. Open



“My main tactic is to distract my oppo­nents with the sparkles”



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« Ma prin­ci­pale tactique consiste à distraire mes adver­saires avec les scin­tille­ments de mon collier », a déclaré celle qui pour­rait retrouver au prochain tour, Diana Shnaider, opposée à Taylor Townsend.