En proie aux doutes depuis de longues semaines alors qu’elle n’a plus remporté de trophée depuis le mois de mars dernier, Aryna Sabalenka semble en mission depuis son arrivée à l’US Open.
Double tenante du titre, la numéro 1 mondiale, qui n’hésite pas à recadrer sèchement certains journalistes en conférence de presse, s’est qualifiée pour les huitièmes de finale sans perdre le moindre set.
Facile vainqueur de la 92e mondiale, Kamilla Rakhimova (6−3, 6–4), la Biélorusse a profité de l’interview d’après match sur le court pour faire un peu d’humour alors qu’elle était interrogée sur son gros collier rempli de pierres brillantes.
Aryna Sabalenka spoke about her necklace after reaching the Round of 16 at the U.S. Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 4, 2026
“My main tactic is to distract my opponents with the sparkles”
😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/Xoyq96i4v1
« Ma principale tactique consiste à distraire mes adversaires avec les scintillements de mon collier », a déclaré celle qui pourrait retrouver au prochain tour, Diana Shnaider, opposée à Taylor Townsend.
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 19:17