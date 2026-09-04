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Aryna Sabalenka, après sa quali­fi­ca­tion en 8e de finale : « Ma prin­ci­pale tactique consiste à distraire mes adver­saires avec mon collier »

Par
Thomas S
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En proie aux doutes depuis de longues semaines alors qu’elle n’a plus remporté de trophée depuis le mois de mars dernier, Aryna Sabalenka semble en mission depuis son arrivée à l’US Open.

Double tenante du titre, la numéro 1 mondiale, qui n’hé­site pas à reca­drer sèche­ment certains jour­na­listes en confé­rence de presse, s’est quali­fiée pour les huitièmes de finale sans perdre le moindre set. 

Facile vain­queur de la 92e mondiale, Kamilla Rakhimova (6−3, 6–4), la Biélorusse a profité de l’in­ter­view d’après match sur le court pour faire un peu d’hu­mour alors qu’elle était inter­rogée sur son gros collier rempli de pierres brillantes. 

« Ma prin­ci­pale tactique consiste à distraire mes adver­saires avec les scin­tille­ments de mon collier », a déclaré celle qui pour­rait retrouver au prochain tour, Diana Shnaider, opposée à Taylor Townsend. 

Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 19:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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