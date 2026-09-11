En finale de l’US Open, où elle est double tenante du titre, Aryna Sabalenka va retrouver Elena Rybakina, déjà assurée de l’éjecter de la place de numéro 1 mondiale lundi.
En conférence de presse après sa victoire en demies contre Jessica Pegula (7−5, 6–2), la Biélorusse a évoqué cette situation un peu spéciale.
Aryna Sabalenka says there wasn’t much she could do about losing the No. 1 ranking to Rybakina, ‘I didn’t perform well in the middle of the season. Elena took it over & played really well… That’s the beauty of sport. Everyone chasing everyone’— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 11, 2026
“I really understand how tough it… pic.twitter.com/g5J3vib3cy
« Je sais vraiment à quel point c’est difficile d’atteindre la première place mondiale. C’était l’un de mes objectifs. Je n’ai pas vraiment bien joué au milieu de la saison. Elena a pris le relais et a très bien joué. Elle m’a ravi la première place. Je ne peux pas y faire grand‐chose. Je ne peux que me concentrer sur moi‐même, vivre l’instant présent et essayer de faire de mon mieux en ce moment. Je vais simplement rester concentrée et peut‐être que je lui reprendrai cette place. C’est un peu étrange de bien jouer pendant le tournoi et de se faire tout de même détrôner de la première place. Ce n’est pas grave. C’est le sport. J’adore ça. C’est toute la beauté du sport. Tout le monde se talonne. Tout repose sur ces petits détails que l’on améliore et qui nous permettent de progresser. »
Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 08:40