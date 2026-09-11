En finale de l’US Open, où elle est double tenante du titre, Aryna Sabalenka va retrouver Elena Rybakina, déjà assurée de l’éjecter de la place de numéro 1 mondiale lundi.

En confé­rence de presse après sa victoire en demies contre Jessica Pegula (7−5, 6–2), la Biélorusse a évoqué cette situa­tion un peu spéciale.

Aryna Sabalenka says there wasn’t much she could do about losing the No. 1 ranking to Rybakina, ‘I didn’t perform well in the middle of the season. Elena took it over & played really well… That’s the beauty of sport. Everyone chasing everyone’



“I really unders­tand how tough it… pic.twitter.com/g5J3vib3cy — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 11, 2026

« Je sais vrai­ment à quel point c’est diffi­cile d’atteindre la première place mondiale. C’était l’un de mes objec­tifs. Je n’ai pas vrai­ment bien joué au milieu de la saison. Elena a pris le relais et a très bien joué. Elle m’a ravi la première place. Je ne peux pas y faire grand‐chose. Je ne peux que me concen­trer sur moi‐même, vivre l’instant présent et essayer de faire de mon mieux en ce moment. Je vais simple­ment rester concen­trée et peut‐être que je lui repren­drai cette place. C’est un peu étrange de bien jouer pendant le tournoi et de se faire tout de même détrôner de la première place. Ce n’est pas grave. C’est le sport. J’adore ça. C’est toute la beauté du sport. Tout le monde se talonne. Tout repose sur ces petits détails que l’on améliore et qui nous permettent de progresser. »