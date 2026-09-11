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Aryna Sabalenka : « C’est un peu bizarre de se quali­fier en finale, de bien jouer pendant le tournoi, et de quand même perdre la place de numéro 1 mondiale »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Us open 2026 - ITF - New York -

En finale de l’US Open, où elle est double tenante du titre, Aryna Sabalenka va retrouver Elena Rybakina, déjà assurée de l’éjecter de la place de numéro 1 mondiale lundi. 

En confé­rence de presse après sa victoire en demies contre Jessica Pegula (7−5, 6–2), la Biélorusse a évoqué cette situa­tion un peu spéciale. 

« Je sais vrai­ment à quel point c’est diffi­cile d’atteindre la première place mondiale. C’était l’un de mes objec­tifs. Je n’ai pas vrai­ment bien joué au milieu de la saison. Elena a pris le relais et a très bien joué. Elle m’a ravi la première place. Je ne peux pas y faire grand‐chose. Je ne peux que me concen­trer sur moi‐même, vivre l’instant présent et essayer de faire de mon mieux en ce moment. Je vais simple­ment rester concen­trée et peut‐être que je lui repren­drai cette place. C’est un peu étrange de bien jouer pendant le tournoi et de se faire tout de même détrôner de la première place. Ce n’est pas grave. C’est le sport. J’adore ça. C’est toute la beauté du sport. Tout le monde se talonne. Tout repose sur ces petits détails que l’on améliore et qui nous permettent de progresser. »

Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 08:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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