Aryna Sabalenka est une vraie cham­pionne. Elle a su appri­voiser son émoti­vité pour en faire une force.

Dans la nuit, face à Navarro (6−2, 7–6) et la foule, elle n’a pas craqué comme cela aurait pu être le cas par le passé. La finale perdue face à Gauff en 2023 l’a donc aidé à se trans­former. Apprendre de ses revers est l’apa­nage des plus grands grands.

« J’ai eu des leçons vrai­ment diffi­ciles ici dans le passé… Je pense que j’ai eu telle­ment d’op­por­tu­nités ici, mais je ne les ai pas saisies pour diffé­rentes raisons. Je n’étais pas prête. Ensuite, je suis devenue émotive. Ensuite, je n’ai tout simple­ment pas pu gérer la foule. J’ai eu l’im­pres­sion de rater une oppor­tu­nité, et à chaque fois que je reviens ici, j’ap­précie vrai­ment d’être à New York, j’ap­précie ces courts, j’ap­précie le public, j’ap­précie de jouer dans ce magni­fique stade devant le public. J’apprécie la ville, le temps passé sur le court. Chaque fois que je reviens ici, je me dis toujours : « Allez, peut‐être cette fois‐ci. » Chaque fois, j’es­père qu’un jour je pourrai tenir ce magni­fique trophée. Vous savez, les défaites diffi­ciles ne me dépriment jamais, je ne pense pas que je ne revien­drai pas dans le tournoi. Cela me motive seule­ment à revenir et à essayer encore une fois, à essayer plus dur et à travailler plus dur sur certaines choses qui n’ont peut‐être pas fonc­tionné dans le passé. J’espère toujours détenir ce magni­fique trophée. »