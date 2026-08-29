Alors qu’elle traverse une période compliquée depuis plusieurs semaines, Aryna Sabalenka, double tenante du titre à l’US Open où elle sera opposée à Osorio au premier tour, s’est présentée en conférence de presse d’avant tournoi avec la ferme intention d’inverser la tendance.
« C’est toute la beauté de ce sport. Lancez‐moi des défis difficiles, j’en ressortirai plus forte. Ce n’était pas ma meilleure période. Je ne veux pas me justifier. Mais évidemment, je préfère ne pas parler de cette période. J’ai dû faire face à plusieurs difficultés. Mais qu’importe, n’est-ce pas ? Je n’ai pas donné le meilleur de moi‐même. Ces leçons difficiles vont sans aucun doute me rendre bien, bien plus forte. Je travaille encore plus dur. Je travaille sur mon aspect mental. J’ai essayé de me remettre les idées en place et de revenir plus forte. Ça ne fera que me rendre plus forte. Ce n’est qu’une question de temps avant que je revienne. »
Publié le samedi 29 août 2026 à 15:50