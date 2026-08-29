Alors qu’elle traverse une période compli­quée depuis plusieurs semaines, Aryna Sabalenka, double tenante du titre à l’US Open où elle sera opposée à Osorio au premier tour, s’est présentée en confé­rence de presse d’avant tournoi avec la ferme inten­tion d’in­verser la tendance.

« C’est toute la beauté de ce sport. Lancez‐moi des défis diffi­ciles, j’en ressor­tirai plus forte. Ce n’était pas ma meilleure période. Je ne veux pas me justi­fier. Mais évidem­ment, je préfère ne pas parler de cette période. J’ai dû faire face à plusieurs diffi­cultés. Mais qu’importe, n’est-ce pas ? Je n’ai pas donné le meilleur de moi‐même. Ces leçons diffi­ciles vont sans aucun doute me rendre bien, bien plus forte. Je travaille encore plus dur. Je travaille sur mon aspect mental. J’ai essayé de me remettre les idées en place et de revenir plus forte. Ça ne fera que me rendre plus forte. Ce n’est qu’une ques­tion de temps avant que je revienne. »