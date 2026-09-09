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Aryna Sabalenka, sur son adver­saire en demi‐finales : « J’adore jouer contre elle »

Par
Thomas S
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Passée tout proche de la correc­tion­nelle face à Linda Noskova en quarts de finale de l’US Open ce mardi, Aryna Sabalenka semblait soulagée lors de son passage en confé­rence de presse. 

Notamment inter­rogée sur son adver­saire dans le dernier, Jessica Pegula, contre qui elle mène 9 victoires à 4, la numéro 1 mondiale a fait de son enthou­siasme. Ce qui n’est peut‐être pas une très bonne nouvelle pour l’Américaine. 

« Jessica est une adver­saire vrai­ment redou­table. Elle s’est énor­mé­ment améliorée ces deux dernières années. Elle me met énor­mé­ment de pres­sion, mais j’adore jouer contre elle parce que c’est une bataille, un combat, et j’adore être sous pres­sion et relever des défis diffi­ciles. Jouer contre elle, ça va être un match de tennis d’une inten­sité très élevée. Et je suis super enthou­siaste à l’idée que ce soit elle. »

Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 18:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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