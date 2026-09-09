Passée tout proche de la correc­tion­nelle face à Linda Noskova en quarts de finale de l’US Open ce mardi, Aryna Sabalenka semblait soulagée lors de son passage en confé­rence de presse.

Notamment inter­rogée sur son adver­saire dans le dernier, Jessica Pegula, contre qui elle mène 9 victoires à 4, la numéro 1 mondiale a fait de son enthou­siasme. Ce qui n’est peut‐être pas une très bonne nouvelle pour l’Américaine.

« Jessica est une adver­saire vrai­ment redou­table. Elle s’est énor­mé­ment améliorée ces deux dernières années. Elle me met énor­mé­ment de pres­sion, mais j’adore jouer contre elle parce que c’est une bataille, un combat, et j’adore être sous pres­sion et relever des défis diffi­ciles. Jouer contre elle, ça va être un match de tennis d’une inten­sité très élevée. Et je suis super enthou­siaste à l’idée que ce soit elle. »