Passée tout proche de la correctionnelle face à Linda Noskova en quarts de finale de l’US Open ce mardi, Aryna Sabalenka semblait soulagée lors de son passage en conférence de presse.
Notamment interrogée sur son adversaire dans le dernier, Jessica Pegula, contre qui elle mène 9 victoires à 4, la numéro 1 mondiale a fait de son enthousiasme. Ce qui n’est peut‐être pas une très bonne nouvelle pour l’Américaine.
« Jessica est une adversaire vraiment redoutable. Elle s’est énormément améliorée ces deux dernières années. Elle me met énormément de pression, mais j’adore jouer contre elle parce que c’est une bataille, un combat, et j’adore être sous pression et relever des défis difficiles. Jouer contre elle, ça va être un match de tennis d’une intensité très élevée. Et je suis super enthousiaste à l’idée que ce soit elle. »
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 18:55