Accueil US Open

Atmane qui a encore craqué au premier tour enrage contre le physio : « J’ai mal C’est possible de me soigner et d’ar­rêter d’agir stupidement ? »

Par
Antoine Touchard
-
1441

Terence Atmane connaît déci­dé­ment beau­coup de diffi­cultés en Grand Chelem et n’a toujours pas décroché la moindre victoire dans un tableau prin­cipal. On se souvient notam­ment de son « craquage » à Roland‐Garros face à Thanasi Kokkinakis.

Cette fois, opposé à Jaume Munar, le Français avait pour­tant parfai­te­ment lancé sa rencontre, au point de mener deux sets à zéro. Mais au terme d’un énorme combat, Atmane a fina­le­ment craqué en concé­dant les trois dernières manches, sur le score de 6–1, 7–6, 7–5.

Particulièrement énervé dans le cinquième set, sentant sans doute la victoire lui échapper, le Français s’en est alors pris à un physio qui refu­sait d’intervenir pour le soigner. Très remonté, Atmane est même allé jusqu’à lui demander son nom ainsi que son accréditation.

« J’ai mal. C’est possible de me soigner et d’ar­rêter d’agir stupi­de­ment » a déclaré Terence Atmane. 

Attention, l’amende pour­rait bien arriver…

Publié le lundi 31 août 2026 à 09:10

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥