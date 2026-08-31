Terence Atmane connaît décidément beaucoup de difficultés en Grand Chelem et n’a toujours pas décroché la moindre victoire dans un tableau principal. On se souvient notamment de son « craquage » à Roland‐Garros face à Thanasi Kokkinakis.
Cette fois, opposé à Jaume Munar, le Français avait pourtant parfaitement lancé sa rencontre, au point de mener deux sets à zéro. Mais au terme d’un énorme combat, Atmane a finalement craqué en concédant les trois dernières manches, sur le score de 6–1, 7–6, 7–5.
Particulièrement énervé dans le cinquième set, sentant sans doute la victoire lui échapper, le Français s’en est alors pris à un physio qui refusait d’intervenir pour le soigner. Très remonté, Atmane est même allé jusqu’à lui demander son nom ainsi que son accréditation.
« J’ai mal. C’est possible de me soigner et d’arrêter d’agir stupidement » a déclaré Terence Atmane.
Attention, l’amende pourrait bien arriver…
Publié le lundi 31 août 2026 à 09:10