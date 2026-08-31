Terence Atmane connaît déci­dé­ment beau­coup de diffi­cultés en Grand Chelem et n’a toujours pas décroché la moindre victoire dans un tableau prin­cipal. On se souvient notam­ment de son « craquage » à Roland‐Garros face à Thanasi Kokkinakis.

Cette fois, opposé à Jaume Munar, le Français avait pour­tant parfai­te­ment lancé sa rencontre, au point de mener deux sets à zéro. Mais au terme d’un énorme combat, Atmane a fina­le­ment craqué en concé­dant les trois dernières manches, sur le score de 6–1, 7–6, 7–5.

Particulièrement énervé dans le cinquième set, sentant sans doute la victoire lui échapper, le Français s’en est alors pris à un physio qui refu­sait d’intervenir pour le soigner. Très remonté, Atmane est même allé jusqu’à lui demander son nom ainsi que son accréditation.

🚨 SCÈNE COMPLÈTEMENT FOLLE ENTRE TERENCE ATMANE ET LE KINÉ À L’US OPEN ! 😳



En diffi­culté physi­que­ment dans le cinquième set face à Jaume Munar, le Français assure qu’il est BLESSÉ et qu’il ne souffre pas de crampes, mais le kiné refuse de le traiter.



🗣️🇫🇷 « J’AI MAL. C’est… pic.twitter.com/9C3CsZkTng — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) August 30, 2026

« J’ai mal. C’est possible de me soigner et d’ar­rêter d’agir stupi­de­ment » a déclaré Terence Atmane.

Attention, l’amende pour­rait bien arriver…