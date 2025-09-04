Déjà demi‐finaliste à l’US Open en 2021, Felix Auger‐Aliassime va retrouver le dernier carré à Flushing Meadows suite à sa victoire en quatre sets contre Alex de Minaur : 4–6, 7–6(7), 7–5, 7–6(4).
Dans des propos tenus en conférence de presse et relayés par Punto de Break, le Canadien de 25 ans s’est exprimé sur son retour au premier plan.
« Je n’ai jamais accordé trop d’importance aux résultats, car j’étais conscient de mon jeune âge. Si ma mauvaise passe était arrivée à 35 ans, j’aurais peut‐être pensé que je ne reviendrais jamais en demi‐finales d’un Grand Chelem, mais je me suis concentré sur le quotidien, sur le fait de m’améliorer et j’ai eu confiance que si je faisais bien mon travail, les résultats suivraient. »
FAA va désormais défier le numéro 1 mondial et tenant du titre, Jannik Sinner, avec l’espoir de décrocher sa première finale en Grand Chelem.
Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 11:54