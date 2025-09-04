Déjà demi‐finaliste à l’US Open en 2021, Felix Auger‐Aliassime va retrouver le dernier carré à Flushing Meadows suite à sa victoire en quatre sets contre Alex de Minaur : 4–6, 7–6(7), 7–5, 7–6(4).

Dans des propos tenus en confé­rence de presse et relayés par Punto de Break, le Canadien de 25 ans s’est exprimé sur son retour au premier plan.

« Je n’ai jamais accordé trop d’im­por­tance aux résul­tats, car j’étais conscient de mon jeune âge. Si ma mauvaise passe était arrivée à 35 ans, j’au­rais peut‐être pensé que je ne revien­drais jamais en demi‐finales d’un Grand Chelem, mais je me suis concentré sur le quoti­dien, sur le fait de m’amé­liorer et j’ai eu confiance que si je faisais bien mon travail, les résul­tats suivraient. »

FAA va désor­mais défier le numéro 1 mondial et tenant du titre, Jannik Sinner, avec l’espoir de décro­cher sa première finale en Grand Chelem.