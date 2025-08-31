Tombeur d’Alexander Zverev au troi­sième tour de l’US Open, Felix Auger‐Aliassime a décroché sa première victoire face à un joueur du top 5 en Grand Chelem.

Dans des propos relayés par Punto de Break après son succès, le Canadien est revenu sur l’approche mentale qui l’a accom­pagné avant ce match.

« On ne peut pas prédire ce genre de chose. Certains athlètes pour­raient peut‐être s’as­seoir ici et vous dire : ‘Oui, je me suis réveillé ce matin et je le savais’. Ce sont des conne­ries, excusez mon langage, mais on ne se réveille pas en sachant ça. On sent simple­ment qu’on sait ce qu’on doit faire, comme si je savais ce que je voulais faire, c’est pour­quoi j’ai bien joué. Mais comment anti­ciper quel jour ou quelle nuit cela va se produire ? On ne le sait pas. Évidemment, aujourd’hui, je me suis réveillé en me sentant très positif, mais c’était aussi le cas à Cincinnati, et j’ai ensuite perdu 6–0, 6–2 contre Sinner. Ce jour‐là aussi, je me suis réveillé en pensant que j’al­lais gagner, donc je peux vous assurer qu’on ne sait jamais ce genre de chose. »