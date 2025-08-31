Tombeur d’Alexander Zverev au troisième tour de l’US Open, Felix Auger‐Aliassime a décroché sa première victoire face à un joueur du top 5 en Grand Chelem.
Dans des propos relayés par Punto de Break après son succès, le Canadien est revenu sur l’approche mentale qui l’a accompagné avant ce match.
« On ne peut pas prédire ce genre de chose. Certains athlètes pourraient peut‐être s’asseoir ici et vous dire : ‘Oui, je me suis réveillé ce matin et je le savais’. Ce sont des conneries, excusez mon langage, mais on ne se réveille pas en sachant ça. On sent simplement qu’on sait ce qu’on doit faire, comme si je savais ce que je voulais faire, c’est pourquoi j’ai bien joué. Mais comment anticiper quel jour ou quelle nuit cela va se produire ? On ne le sait pas. Évidemment, aujourd’hui, je me suis réveillé en me sentant très positif, mais c’était aussi le cas à Cincinnati, et j’ai ensuite perdu 6–0, 6–2 contre Sinner. Ce jour‐là aussi, je me suis réveillé en pensant que j’allais gagner, donc je peux vous assurer qu’on ne sait jamais ce genre de chose. »
