Après avoir engagé Toni Nadal comme coach aux côtés de Frédéric Fontang en avril dernier, Félix Auger‐Aliassime se doutait bien que la coha­bi­ta­tion sur les diffé­rents tour­nois serait diffi­cile à cause des restric­tions liées au Covid‐19. Absent à Wimbledon où le Canadien s’est hissé jusqu’en quarts de finale, l’oncle de Rafael Nadal est cette fois bien présent à New‐York où ses précieux conseils seront forcé­ment importants.

« C’est sûr qu’on est toujours en contact, mais c’est toujours diffé­rent d’être ensemble physi­que­ment, d’avoir les discus­sions et sentir l’énergie de la personne. C’est bien que Toni soit ici avec Frédéric (Fontang). On avait jugé que pour Wimbledon, ce n’était pas la meilleure chose à faire par rapport aux condi­tions. Ici, qu’ils soient arrivés dès le début de la semaine et qu’on ait pu s’en­traîner dès le début en prévi­sion du tournoi, c’est très bien. »