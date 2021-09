Félix Auger‐Aliassime est dans la cour des très grands.

Qualifié sur le dernier carré d’un Grand Chelem pour la toute première fois de sa jeune carrière, Le Canadien sera donc confronté au 2e mondial, Daniil Medvedev. Un duel qui promet entre deux joueurs complè­te­ment diffé­rents, l’un (Félix) préfé­rant faire le jeu avec son coup droit tandis que l’autre (Daniil) favo­rise davan­tage son revers et sa défense.

En confé­rence de presse, FAA a évoqué ce duel et sait déjà ce qu’il devra faire pour l’emporter.

« Nous ne nous sommes rencon­trés qu’une seule fois, à Toronto en 2018. Il était déjà un grand joueur. J’ai eu mes chances, mais à la fin, il est arrivé en tête par une marge très équi­table. Nous sommes tous deux des joueurs tota­le­ment diffé­rents. À l’époque, Medvedev se situait aux alen­tours du 50e ou 60e rang et je n’étais même pas dans le top 100. Je sais que Daniil va arriver avec beau­coup de confiance et je vais devoir imposer mon jeu et avoir une grande confiance en moi. Je dois bien servir et faire un bon match. Je pense aussi que je vais devoir lui mettre un peu de pres­sion, mais ça va être diffi­cile. Je dois être prêt pour ce match. Ça va être un match intéressant. »