En perte de vitesse ces derniers mois, voire ces dernières années, Felix Auger‐Aliassime a envoyé un vrai message positif ce lundi à l’oc­ca­sion des huitièmes de finale de l’US Open.

Opposé à Andrey Rublev contre qui il n’avait gagné qu’un seul petit match en neuf confron­ta­tions, le Canadien a réalisé son meilleur match depuis très long­temps. Impressionnant dans tous les compar­ti­ments du jeu, notam­ment en revers, son gros point faible, il n’a laissé aucune chance à son adver­saire et s’im­po­sant en 2h15 de jeu : 7–5, 6–3, 6–4.

Interrogé sur le court à l’issue de la rencontre, l’ac­tuel 27e mondial s’est rappelé de la dernière où il avait joué sur ce mythique court Arthur Ashe, c’était lors de sa défaite en demi‐finale de l’édi­tion 2021 face à Daniil Medvedev. Ce qui reste à ce jour sa meilleur perfor­mance dans un tournoi du Grand Chelem.

« C’est la première fois que je joue sur Arthur Ashe depuis quelques années. Je me sens encore mieux que la première fois. Je pense que la première fois, à 21 ans, j’étais sur la bonne voie. J’ai connu quelques revers, des bles­sures, des problèmes de confiance… et revenir pour la deuxième fois en quarts de finale ici, c’est encore mieux. C’est plus mérité. Je m’im­prègne de chaque instant ici. »