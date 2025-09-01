AccueilUS OpenAuger-Aliassime, impressionnant vainqueur de Rublev : "C'est la première fois que je...
US Open

Auger‐Aliassime, impres­sion­nant vain­queur de Rublev : « C’est la première fois que je joue sur ce court depuis 2021. Revenir pour la deuxième fois en quarts de finale ici, c’est encore mieux »

Thomas S
Par Thomas S

-

736
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

En perte de vitesse ces derniers mois, voire ces dernières années, Felix Auger‐Aliassime a envoyé un vrai message positif ce lundi à l’oc­ca­sion des huitièmes de finale de l’US Open.

Opposé à Andrey Rublev contre qui il n’avait gagné qu’un seul petit match en neuf confron­ta­tions, le Canadien a réalisé son meilleur match depuis très long­temps. Impressionnant dans tous les compar­ti­ments du jeu, notam­ment en revers, son gros point faible, il n’a laissé aucune chance à son adver­saire et s’im­po­sant en 2h15 de jeu : 7–5, 6–3, 6–4.

Interrogé sur le court à l’issue de la rencontre, l’ac­tuel 27e mondial s’est rappelé de la dernière où il avait joué sur ce mythique court Arthur Ashe, c’était lors de sa défaite en demi‐finale de l’édi­tion 2021 face à Daniil Medvedev. Ce qui reste à ce jour sa meilleur perfor­mance dans un tournoi du Grand Chelem. 

« C’est la première fois que je joue sur Arthur Ashe depuis quelques années. Je me sens encore mieux que la première fois. Je pense que la première fois, à 21 ans, j’étais sur la bonne voie. J’ai connu quelques revers, des bles­sures, des problèmes de confiance… et revenir pour la deuxième fois en quarts de finale ici, c’est encore mieux. C’est plus mérité. Je m’im­prègne de chaque instant ici. »

Publié le lundi 1 septembre 2025 à 20:50

Article précédent
Jim Courier sur Djokovic : « Imaginez Federer jouer à Wimbledon, déclarer forfait et être hué par les fans ? Imaginez la même chose avec Nadal à Roland‐Garros »
Article suivant
Iga Swiatek, quali­fiée en quarts de finale : « C’est bizarre, mais main­te­nant, j’aime toutes les surfaces »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.