En perte de vitesse ces derniers mois, voire ces dernières années, Felix Auger‐Aliassime a envoyé un vrai message positif ce lundi à l’occasion des huitièmes de finale de l’US Open.
Opposé à Andrey Rublev contre qui il n’avait gagné qu’un seul petit match en neuf confrontations, le Canadien a réalisé son meilleur match depuis très longtemps. Impressionnant dans tous les compartiments du jeu, notamment en revers, son gros point faible, il n’a laissé aucune chance à son adversaire et s’imposant en 2h15 de jeu : 7–5, 6–3, 6–4.
Interrogé sur le court à l’issue de la rencontre, l’actuel 27e mondial s’est rappelé de la dernière où il avait joué sur ce mythique court Arthur Ashe, c’était lors de sa défaite en demi‐finale de l’édition 2021 face à Daniil Medvedev. Ce qui reste à ce jour sa meilleur performance dans un tournoi du Grand Chelem.
« C’est la première fois que je joue sur Arthur Ashe depuis quelques années. Je me sens encore mieux que la première fois. Je pense que la première fois, à 21 ans, j’étais sur la bonne voie. J’ai connu quelques revers, des blessures, des problèmes de confiance… et revenir pour la deuxième fois en quarts de finale ici, c’est encore mieux. C’est plus mérité. Je m’imprègne de chaque instant ici. »
Publié le lundi 1 septembre 2025 à 20:50