Corrigé par un Dominic Thiem en grande forme, Felix accepte cette défaite qui devra lui permettre de grandir : « Thiem est un joueur qui a déjà été à ce stade de la compétition plusieurs fois en format « Grand Chelem ». Il a même fait des finales. Il est allé loin. J’ai juste l’impression qu’il faisait tout mieux que moi aujourd’hui. J’essaierai bien sur de voir ce que je peux apprendre et aussi ce que je peux améliorer. Je n’ai pas envie d’être négatif, car j’ai fait de belles choses dans ce tournoi. Durant ce match je pense aussi que je suis passé à chaque fois à côté des moments importants. Après la perte du 1er set, plus le match avançait plus il tapait fort et moins j’étais efficace »