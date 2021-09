Le Canadien a été solide face à Frances Tiafoe en huitièmes de finale qu’il a dominé en quatre manches lors d’un match très symbo­lique sur le Arthur Ashe.

Logiquement, Félix a donc été ques­tionné sur son pouvoir de persua­sion, sur l’exemple qu’il peut donner en tant que sportif et cham­pion. Le Canadien a bien compris les enjeux de tout cela.

« Je pense que je ne suis pas encore tota­le­ment conscient de l’im­pact que j’ai peut‐être. Parfois, en parlant avec ma famille, et avec mon père, qui possède une académie, j’ai des éléments concrets pour comprendre ce phéno­mène. C’est vrai­ment flat­teur, c’est vrai­ment bon de sentir que même si je joue pour moi‐même et que j’es­saie de réaliser de grandes choses dans le sport, je parviens aussi à avoir une influence posi­tive sur des passionnés, des fans, des futurs cham­pions. Je pense que Frances et moi pouvons être fiers de nous pour avoir foulé ce tcourt aujourd’hui. Nous sommes venus de loin. Ce n’est pas comme si la route était libre, vous savez, d’où il vient, d’où je viens, c’est beau­coup de travail, beau­coup de sacrifices. »