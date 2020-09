Andy Murray peut-il continuer de tous nous surprendre ce jeudi, face à Felix Auger-Aliassime, 21ème joueur mondial ? On a hâte d’avoir la réponse à cette question, tant le Britannique a été impressionnant de courage au 1er tour.

Mené 2 sets à 0, Andy a entamé une folle remontée en gagnant notamment deux tie-break pour finalement renverser Yoshihito Nishioka.

Son prochain adversaire est admiratif. « Andy est un grand champion, j’attends le meilleur de lui lors du prochain match. Je ne veux pas entrer dans ma tête tous les problèmes de blessures et de chirurgie qu’il a eus, même s’il est vrai que le retour qu’il a effectué peut me donner un léger avantage. Je vais me préparer pour une grande bataille, a assuré le Canadien. Nous sommes tous très heureux de le revoir, je l’ai observé tout au long de son rétablissement, c’est donc une joie qu’il soit à nouveau en bonne santé. Pour moi, ce sera un honneur d’affronter un gars comme Andy. »

L’ancien numéro 1 mondial, qui s’attend aussi à un match très difficile, s’est montré très élogieux aussi. « C’est un grand joueur. Je me suis entraîné avec lui une fois à Pékin, l’année dernière. Je pense que c’est la seule fois que je l’ai fait. Je pense que c’est le 20e ou le 21e au monde, non ? Il monte au sommet. Il aime beaucoup jouer sur des terrains durs, bien qu’il lui ait parfois été difficile de contrôler son service. C’est quelque chose dont je vais essayer de profiter. Il a une excellente carrière devant lui et est très bon depuis longtemps. Il a beaucoup grandi. »

Reste à savoir si Murray, avec sa « hanche métallique », parviendra à lutter. On a hâte d’y être.