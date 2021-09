A 20 ans, Juan Martin Del Potro dispu­tait deux quarts de finale de suite, à l’US Open 2008 et à l’Open d’Australie 2009, avant même d’aller en demies à Roland‐Garros la même année puis de remporter l’US Open. A 21 ans, Felix Auger‐Aliassime vient d’en­chaîner deux quali­fi­ca­tions en quarts de finale à Wimbledon et à l’US Open. Il devient le plus le jeune joueur à réaliser cette perfor­mance depuis l’Argentin.

Le Canadien défiera Carlos Alcaraz mardi pour une place en demi‐finales. Une autre pépite qui ne cesse de surprendre.

La relève.