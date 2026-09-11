« Peut‐être qu’à l’avenir, nous ne joue­rons plus au meilleur des cinq sets tout au long du tournoi en Grand Chelem. Peut‐être que le système de comp­tage des points chan­gera », a récem­ment déclaré le nouveau direc­teur de l’Open d’Australie, Andrew Abdo.

Des propos très criti­qués dans le monde du tennis, notam­ment par le demi‐finaliste de l’US Open, Frances Tiafoe, dont les propos sont relayés par L’Equipe.

« Je suis favo­rable à 100 % au main­tien du format des trois sets gagnants, Je ne sais pas où va mener cette discus­sion, vers quoi les gens penchent. Tout le monde a son opinion mais on a vu telle­ment de matches épiques en cinq sets… Est‐ce que j’adore ces matches ? Absolument pas. Il y a plein de moments où je mène deux sets à zéro et où j’ai­me­rais bien qu’on se serre la main pour aller me coucher. Mais c’est le tennis, mec. J’ai grandi en regar­dant telle­ment de matches en cinq sets incroyables. Novak‐Rafa, Federer‐Rafa, des matches épiques qui durent des heures et des heures. C’est l’his­toire de ce sport. Si vous changez ça, j’ai l’im­pres­sion qu’un titre en Grand Chelem perdra de sa valeur… »

Merci Frances.