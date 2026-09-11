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Avant sa demi‐finale, Tiafoe prévient tout le monde : « Si vous changez ça, j’ai l’im­pres­sion qu’un titre en Grand Chelem perdra de sa valeur »

Par
Baptiste Mulatier
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« Peut‐être qu’à l’avenir, nous ne joue­rons plus au meilleur des cinq sets tout au long du tournoi en Grand Chelem. Peut‐être que le système de comp­tage des points chan­gera », a récem­ment déclaré le nouveau direc­teur de l’Open d’Australie, Andrew Abdo. 

Des propos très criti­qués dans le monde du tennis, notam­ment par le demi‐finaliste de l’US Open, Frances Tiafoe, dont les propos sont relayés par L’Equipe.

 « Je suis favo­rable à 100 % au main­tien du format des trois sets gagnants, Je ne sais pas où va mener cette discus­sion, vers quoi les gens penchent. Tout le monde a son opinion mais on a vu telle­ment de matches épiques en cinq sets… Est‐ce que j’adore ces matches ? Absolument pas. Il y a plein de moments où je mène deux sets à zéro et où j’ai­me­rais bien qu’on se serre la main pour aller me coucher. Mais c’est le tennis, mec. J’ai grandi en regar­dant telle­ment de matches en cinq sets incroyables. Novak‐Rafa, Federer‐Rafa, des matches épiques qui durent des heures et des heures. C’est l’his­toire de ce sport. Si vous changez ça, j’ai l’im­pres­sion qu’un titre en Grand Chelem perdra de sa valeur… »

Merci Frances.

Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 12:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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