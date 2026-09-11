« Peut‐être qu’à l’avenir, nous ne jouerons plus au meilleur des cinq sets tout au long du tournoi en Grand Chelem. Peut‐être que le système de comptage des points changera », a récemment déclaré le nouveau directeur de l’Open d’Australie, Andrew Abdo.
Des propos très critiqués dans le monde du tennis, notamment par le demi‐finaliste de l’US Open, Frances Tiafoe, dont les propos sont relayés par L’Equipe.
« Je suis favorable à 100 % au maintien du format des trois sets gagnants, Je ne sais pas où va mener cette discussion, vers quoi les gens penchent. Tout le monde a son opinion mais on a vu tellement de matches épiques en cinq sets… Est‐ce que j’adore ces matches ? Absolument pas. Il y a plein de moments où je mène deux sets à zéro et où j’aimerais bien qu’on se serre la main pour aller me coucher. Mais c’est le tennis, mec. J’ai grandi en regardant tellement de matches en cinq sets incroyables. Novak‐Rafa, Federer‐Rafa, des matches épiques qui durent des heures et des heures. C’est l’histoire de ce sport. Si vous changez ça, j’ai l’impression qu’un titre en Grand Chelem perdra de sa valeur… »
Merci Frances.
Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 12:42