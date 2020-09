On s’attendait à un duel et il a eu lieu. C’est Serena qui prenait le meilleur départ en bouclant le premier set sans trembler (6-1). Dépassée par les évènements, tendue par l’enjeu, Azarenka semblait ailleurs, groggy. A 2 partout, elle parvenait enfin à faire le break et elle commençait alors à se relâcher en s’appuyant notamment sur son coup droit.

Serena qui a vécu une deuxième semaine difficile baissait alors d’un cran et la Biélorusse prenait les commandes du match pour ne jamais les lâcher (1-6, 6-3, 6-3).

Elle est en finale, ce sera sa 3ème à l’US Open après celle de 2012, et 2013.

Inutile de dire qu’elle fera tout pour soulever pour la 1er fois le trophée face à Osaka. Si c’est le cas, ce sera son 3ème titre en Grand Chelem.

Pour Serena, la quête du fameux 24ème titre en Grand Chelem ressemble à un vrai chemin de croix, pire à une illusion.