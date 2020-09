Victoria Azarenka va disputer son quinzième quart de finale en Grand Chelem ce mercredi face à la Belge Elise Mertens.

La Biélorusse, comblée depuis la naissance de son enfant, aborde ce match avec une grande sérénité.

« Plus vous gagnez de matchs et plus cela fait de bruit, les attentes augmentent. Mais je m’en fiche, je ne pense pas que gagner un quatrième tour soit beaucoup plus important que de gagner un troisième tour. Mon expérience des quarts de finale ne change rien, c’est juste un match de plus. Bien sûr, je veux continuer à gagner, ce sentiment est addictif, mais gagner ou perdre ne m’affecte pas, c’est ce dont je suis le plus fier », a-t-elle expliqué en conférence de presse.