Vika n’attendait presque que cela. Avoir la chance ou plutôt l’opportunité d’affronter à nouveau Serena Williams. Les deux championnes sont proches, se connaissent bien sur et en dehors du court. Pour toutes ces raisons, cette demi-finale sera un vrai plaisir mais aussi un gros combat comme l’explique la Biélorusse : « J’adore jouer contre Serena. Je pense que nous avons joué des matchs incroyables et souvent sur des grands courts. Nous avons eu des batailles incroyables car elle est l’une des meilleures joueuses de l’histoire du tennis et elle m’oblige toujours à trouver mes limites. Cela fait assez longtemps que nous ne sommes pas joué. Je pense que c’était à Indian Wells et à l’époque, et nous n’étions d’ailleurs pas à notre meilleure forme. Un demi-finale d’un Grand Chelem est un match très important et je sais déja que ce sera un combat effréné. J’ai hâte de monter sur la piste et de jouer «