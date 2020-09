Le tennis proposé par Victoria Azarenka ces trois dernières semaines fut incroyable. La Biélorusse repart de New York avec le titre à Cincinnati et une finale d’US Open. Un bilan extrêmement positif, malgré la déception de ce samedi. A 6-1 et 2-0 en sa faveur, Victoria était si proche de remporter un 3ème Grand Chelem.

Il faut se rappeler qu’avant le tournoi de Cincinnati, elle n’avait plus gagné un match depuis un an.

Victoria, maman comblée, prend les choses très positivement désormais.

« Je ne suis pas déçu, c’est juste un moment douloureux. Ce n’est qu’une défaite, cela ne change pas grand-chose pour moi. J’aurais bien sûr aimé gagner, mais c’est comme ça. J’ai donné tout ce que je pouvais sur le terrain. Je suis fière de ces trois dernières semaines, j’ai l’impression d’avoir fait beaucoup de progrès, j’ai joué des matchs fantastiques, j’ai surmonté des étapes physiques et mentales très importantes. Ce fut génial, maintenant je veux continuer sur cette voie, m’amuser », a-t-elle assuré en conférence de presse d’après-finale.