Victoria Azarenka l’a fait. La Biélorusse a enchaîné une onzième victoire de suite à New York entre Cincinnati et l’US Open. Elle a anéanti les rêves de 24ème Grand Chelem de Serena Williams : 1-6, 6-3, 6-3.

Le premier set ayant largement tourné à l’avantage de l’Américaine, Victoria s’est remise en cause pour les deux derniers. Elle a expliqué comment elle s’y était prise en conférence de presse.

« Je savais que je devais intensifier mon jeu. Au début, il y avait beaucoup d’échanges très courts. Elle a vraiment très bien servi. J’avais l’impression d’être hors de portée. Je n’arrivais pas à bien servir et mon deuxième service se faisait tuer. Je savais que je devais participer aux rallyes, que je devais être plus agressive et jouer un peu plus intelligemment. Je devais aussi jouer avec un peu plus de largeur de terrain et augmenter l’intensité. J’ai senti que l’intensité était importante aujourd’hui », a analysé Azarenka.

Elle affrontera Naomi Osaka en finale.