On n’arrête plus Victoria Azarenka. La Biélorusse a enchaîné une nouvelle victoire ce lundi face à Karolina Muchova : 5-7, 6-1, 6-4.

La maternité, une année sans gagner un seul match, les blessures : rien n’a stoppé Victoria, proche de mettre un terme à sa carrière il y a quelques mois.

« Dans ma tête, je savais les situations que je devais traverser, je pensais que j’allais m’arrêter. Je veux dire, je n’ai pas touché à une raquette pendant environ cinq mois, donc avant la pandémie, j’étais très proche d’arrêter », a-t-elle affirmé en conférence de presse.

L’ancienne numéro une mondiale est en pleine possession de ses moyens, et en grande confiance : « Je sentais que je devais être un peu plus agressive, ne pas la laisser bouger autant, même si je savais que cela allait arriver, et la faire vraiment bouger. Je savais que physiquement je suis très prête, donc pour qu’elle me batte, elle a dû jouer trois heures de la même manière qu’elle jouait au début. J’étais convaincu que je ne baisserai pas trop mon niveau. »

Azarenka disputera son quinzième quart de finale en Grand Chelem mercredi face à Elise Mertens.