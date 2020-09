On n’arrête plus Victoria Azarenka. Un an sans victoires, puis le titre à Cincinnati et déjà deux succès à l’US Open. Dont celui de ce jeudi face à la tête de série numéro 5, sa compatriote Aryna Sabalenka 6-1, 6-3.

En conférence de presse, Victoria a été interrogée sur sa nouvelle vie de mère, et ce que cela lui apporte sur le terrain.

« Il y a beaucoup de choses dedans en terme d’équilibre, vous savez, beaucoup de choses, et il faut jongler avec deux choses. Mais s’identifiant moi-même ou à d’autres joueuses qui sont mères, je pense que ce n’est pas la seule chose que nous sommes. Nous sommes aussi des joueuses de tennis. Nous sommes qui ont des rêves, des objectifs et des passions. Votre vie ne s’arrête pas. Ma vie a commencé quand je suis devenue mère. Je vais dire ça vraiment ouvertement, a déclaré la Biélorusse. Alors je pense voir cette montée en puissance des femmes capables de réaliser leur rêve, en plus d’équilibrer avec la maternité, je pense qu’elles tous sont des héros. Je les apprécie vraiment, vraiment toutes. Parce que je pense pour les enfants, et j’espère pour mon fils, vraiment, c’est inspirant que je veuille toujours faire ce que je veux faire, et je travaille vraiment dur pour ça. Je veux être l’exemple de mon fils. »