Finaliste malheureuse en 2012 et 2013, Victoria Azarenka a un vrai coup à jouer sur cette édition 2020 de l’US Open. Lauréate sur le tournoi de Cincinnati, qui s’est déroulé sur les mêmes installations, la Biélorusse semble intouchable en ce moment. Qualifiée pour les huitièmes de finale après une victoire facile face à Swiatek, l’actuelle 27e mondiale affrontera Muchova en quarts et Mertens ou Kenin en demies, si elle l’emporte.

"Je sens que le bon résultat obtenu à Cincinnati m'aide à affronter cet US Open. Je joue de nombreux matchs et chaque jour qui passe je remarque que je me sens de mieux en mieux. J'ai beaucoup travaillé ces derniers mois pour être là où je suis. J'espère continuer comme ça et aller le plus loin possible", a déclaré, confiante, la double vainqueur de l'Open d'Australie.