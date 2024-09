Blessée au niveau du dos pendant de longs mois, Paula Badosa a réfléchi à mettre un terme à sa carrière. En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tions en quarts de finale de l’US Open, l’ex‐deuxième joueuse mondiale, aujourd’hui 29e, s’est exprimée avec beau­coup d’hon­nê­teté sur cette période.

« Je souf­frais tous les jours au réveil. Pour moi, cela n’avait pas de sens. Et avec tout mon respect, le tennis n’a pas de sens pour moi si je ne suis pas au sommet. Vous savez, je veux jouer sur de grands courts. Je veux jouer les derniers tours de chaque tournoi. Je veux être l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est à ce moment‐là que je me sens motivée et excitée chaque jour. Si ce n’est pas le cas, le clas­se­ment que j’oc­cu­pais il y a deux mois n’a aucun sens pour moi et j’ai beau­coup de mal menta­le­ment à me retrouver dans cette situa­tion. Pour moi, ce qui a du sens et ce qui me rend heureuse chaque jour, c’est d’être là où je suis en ce moment, dans les dernières tours de chaque tournoi. »