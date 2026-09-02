Alors que la plupart des observateurs s’attendaient à ce que Rafael Jodar explique en conférence de presse qu’il ne se sentait pas bien ou bien encore qu’il était blessé, il a pris tout le monde de court.
Sèchement battu par le lucky loser chinois, Yunchaokete Bu (124e), dès le premier tour de l’US Open (6−2, 6–1, 6–1), l’Espagnol, contrairement à beaucoup de ses collègues dans ce genre de situations, n’a cherché aucune excuse.
Après avoir félicité son adversaire, l’actuel 13e joueur mondial et grande révélation de la saison a ensuite pointé du doigt sa jeunesse (seulement 19 ans) et son manque d’expérience sur le circuit.
« Non, je n’étais pas fatigué. Physiquement, j’étais en forme. Le match s’est déroulé ainsi. Il a mieux joué que moi, il méritait donc de gagner aujourd’hui », a déclaré Jodar en conférence de presse d’après match à New‐York. « Le match vient de se terminer, donc je ne sais pas trop ce que je peux améliorer ni ce que je devrais faire la prochaine fois. Je suis nouveau sur le circuit. C’est normal que ce genre de choses arrive, puisque je suis nouveau. J’essaie simplement d’en tirer les leçons pour que cela ne se reproduise plus. Ça peut arriver à n’importe qui la première fois. On est humains. La deuxième fois, si je n’ai pas tiré les leçons de celle‐ci, ça pourrait être grave. »
Publié le mercredi 2 septembre 2026 à 23:29