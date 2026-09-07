Tommy Paul n’a pas réussi à créer de véritable difficulté sur la route de Carlos Alcaraz vers le titre.
Très précis et particulièrement rapide, l’Espagnol n’a laissé que très peu de chances à l’Américain, imposant une cadence et une agressivité auxquelles Tommy Paul n’a jamais vraiment réussi à répondre.
En conférence de presse après sa défaite, l’Américain a d’ailleurs tenu à rendre hommage à son adversaire. Il a reconnu qu’au vu du niveau affiché par Alcaraz, il aurait probablement perdu même en produisant un bien meilleur tennis.
« J’avais la sensation qu’il jouait à un niveau complètement différent du mien. J’aurais pu jouer beaucoup mieux et malgré tout perdre ce match. J’en parlais avec mon équipe juste après le match. C’est frustrant parce que tu te dis : “Putain, c’est très difficile de gagner ce genre de matchs contre lui.” Mais, en même temps, tu apprends énormément » a déclaré Tommy Paul.
Publié le lundi 7 septembre 2026 à 09:10