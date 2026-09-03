Adrian Mannarino n’a pas vraiment existé au deuxième tour de l’US Open. Opposé à Alexander Bublik, le Français a été largement dominé par le 16e mondial, qui s’est imposé en trois sets (6−3, 6–1, 6–1) en seulement 1h22 de jeu sur le court n°7.
Au micro d’Eurosport après sa défaite, Mannarino a notamment pointé du doigt les conditions de jeu et l’ambiance particulière qui règne désormais à Flushing Meadows. Avec des spectateurs autorisés à circuler pendant les échanges, du bruit permanent et même une odeur de cannabis qui atteint le court, le joueur de 38 ans estime que l’US Open est devenu un environnement particulièrement difficile pour les joueurs.
« J’ai l’habitude de jouer ici, ce n’est pas mon premier US Open, mais les choses changent avec les années. Maintenant, les gens ont le droit de bouger dans le public pendant les points, ça sent la weed sur le court, il y a du bruit de partout, ça devient un peu le zoo en fait. Les conditions de jeu sont vraiment particulières. C’est à moi de mieux m’habituer à ça et de faire mieux sur le court. Je n’ai pas réussi à vraiment bien jouer dans ces conditions. Avant les gens n’avaient pas le droit d’entrer dans les tribunes en dehors des changements de côté. Maintenant, ils entrent n’importe comment, ils bougent, ils parlent. C’est le tournoi qui tolère et accepte ça. Je ne sais pas si c’est la meilleure des idées pour les joueurs et le jeu en général. Je pense qu’il y a plein de règles qui pourraient changer dans le tennis mais c’est certainement pas celle qu’il aurait fallu changer pour l’instant. Mais c’est comme ça, je suis juste tomber sur un joueur meilleur que moi, il n’y a pas vraiment d’autres choses sur lesquelles polémiquer. »
Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 09:36