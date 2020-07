L’US Open commence le 31 août, mais le doute plane encore sur sa tenue. De nombreux joueurs et de nombreuses joueuses ont émis des doutes quant à leur participation. Avec l’annulation du tournoi de reprise de Washington en raison de la situation aux États-Unis, le doute est encore plus grand. Dans une interview donnée à la SID, Barbara Rittner a elle aussi remis en cause ce tournoi : « Mon instinct me dit qu’il sera difficile de tenir l’US Open, je ne peux tout simplement pas l’imaginer. Si j’étais un joueur maintenant, quel que soit mon niveau, je ne voudrais pas avoir à aller aux États-Unis pour participer à un tournoi. »